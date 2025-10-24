Цены на нефть показали недельный рост из-за санкций США против российских компаний – Reuters

$41.900.14
48.550.18
ukenru
15:19 • 4624 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
14:29 • 11598 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
12:52 • 12621 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
12:47 • 26564 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
12:17 • 21507 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
12:13 • 18553 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 26857 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 67544 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
24 октября, 05:49 • 27137 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 20445 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
91%
739мм
Популярные новости
Украина готовится к погодным контрастам: дожди в субботу и потепление в воскресенье24 октября, 07:11 • 39124 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 46466 просмотра
Совершил сексуальное насилие над учениками и снимал детскую порнографию: на Киевщине будут судить педагога24 октября, 07:48 • 43265 просмотра
"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на рф и поддержки Украины: о чем будут говорить24 октября, 07:50 • 46301 просмотра
Колумбийские наемники в армии рф получили приказ расстреливать женщин и детей: перехват ГУРVideo24 октября, 09:56 • 33539 просмотра
публикации
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
12:47 • 26553 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto11:40 • 22961 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto11:32 • 23261 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 67538 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 63856 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Блогеры
Виктор Орбан
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Китай
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"14:55 • 3422 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»12:41 • 9456 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 22647 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 46577 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 32009 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Су-34
Фильм
Золото

Цены на нефть показали недельный рост из-за санкций США против российских компаний – Reuters

Киев • УНН

 • 1066 просмотра

Цены на нефть выросли на 7% за неделю после введения США санкций против российских нефтяных компаний, что вызвало опасения по поводу перебоев в поставках. Котировки Brent и WTI увеличились, демонстрируя изменение настроений рынка от ожидания избытка к дефициту.

Цены на нефть показали недельный рост из-за санкций США против российских компаний – Reuters

Цены на нефть завершают неделю уверенным ростом – санкции США против двух крупнейших российских нефтяных компаний вызвали опасения относительно перебоев в поставках, что и подтолкнуло рынок вверх. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В пятницу котировки нефти марки Brent выросли на 0,2% – до $66,12 за баррель, а WTI – на 0,1% – до $61,85. Оба показателя прибавили более 5% только за четверг, после объявления санкций, и по итогам недели выросли примерно на 7% – самый высокий показатель с середины июня.

Рынок находится в режиме ожидания – все следят, насколько большим будет влияние новых санкций на потоки российской нефти

– отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Шестимесячные спреды фьючерсов на Brent и WTI вернулись к бэквардации, что указывает на изменение настроений трейдеров – от опасений избытка до ожидания дефицита. Это позволяет продавать нефть по текущим, более высоким ценам, вместо того чтобы хранить ее для дальнейшей продажи.

Санкции США против российских нефтяных компаний могут остановить единственный НПЗ в Сербии - Reuters24.10.25, 17:26 • 1220 просмотров

Новые ограничения Вашингтона против Москвы, введенные в связи с войной в Украине, вновь дестабилизировали энергетический рынок, заставляя инвесторов и трейдеров пересматривать прогнозы на последний квартал года.

Напомним

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. США призвали Москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.

Владимир Путин заявил, что новые санкции США носят серьезный характер, но не скажутся на экономике РФ. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.

На эти слова отреагировал Дональд Трамп. Он иронично отметил, что рад услышать об "уверенности" диктатора, но отметил, что предпочитает увидеть, как РФ справится с ними.

Также УНН сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан работает над тем, как обойти санкции США против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть".

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Владимир Путин
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина
Виктор Орбан