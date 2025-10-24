Цены на нефть показали недельный рост из-за санкций США против российских компаний – Reuters

Цены на нефть завершают неделю уверенным ростом – санкции США против двух крупнейших российских нефтяных компаний вызвали опасения относительно перебоев в поставках, что и подтолкнуло рынок вверх. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В пятницу котировки нефти марки Brent выросли на 0,2% – до $66,12 за баррель, а WTI – на 0,1% – до $61,85. Оба показателя прибавили более 5% только за четверг, после объявления санкций, и по итогам недели выросли примерно на 7% – самый высокий показатель с середины июня.

Рынок находится в режиме ожидания – все следят, насколько большим будет влияние новых санкций на потоки российской нефти – отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Шестимесячные спреды фьючерсов на Brent и WTI вернулись к бэквардации, что указывает на изменение настроений трейдеров – от опасений избытка до ожидания дефицита. Это позволяет продавать нефть по текущим, более высоким ценам, вместо того чтобы хранить ее для дальнейшей продажи.

Санкции США против российских нефтяных компаний могут остановить единственный НПЗ в Сербии - Reuters

Новые ограничения Вашингтона против Москвы, введенные в связи с войной в Украине, вновь дестабилизировали энергетический рынок, заставляя инвесторов и трейдеров пересматривать прогнозы на последний квартал года.

Напомним

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. США призвали Москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.

Владимир Путин заявил, что новые санкции США носят серьезный характер, но не скажутся на экономике РФ. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.

На эти слова отреагировал Дональд Трамп. Он иронично отметил, что рад услышать об "уверенности" диктатора, но отметил, что предпочитает увидеть, как РФ справится с ними.

Также УНН сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан работает над тем, как обойти санкции США против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть".