Санкции США против российских нефтяных компаний могут остановить единственный НПЗ в Сербии - Reuters
Киев • УНН
Единственный нефтеперерабатывающий завод в Сербии, расположенный в городе Панчево, может остановиться из-за санкций США против российских компаний "лукойл" и "роснефть". Президент Сербии Александар Вучич предупредил, что без поставок НПЗ не сможет работать после 1 ноября, хотя топливные хранилища заполнены до конца года.
Из-за санкций против российских компаний "лукойл" и "роснефть", введенных Соединенными Штатами Америки, может остановиться единственный нефтеперерабатывающий завод в Сербии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Речь идет о НПЗ в городе Панчево. Он расположен на севере Сербии, в автономном регионе Воеводина. По данным источников Reuters, пожелавших остаться анонимными, Сербии осталось всего несколько дней до того, как нефтеперерабатывающий завод в Панчево будет вынужден прекратить переработку нефти.
Санкции против "роснефти" и "лукойла": Нидерланды и Румыния заговорили о продаже российских заводов на своих территориях - Politico24.10.2025, 13:30 • 2146 просмотров
Также отмечается, что президент Сербии Александар Вучич предупредил, что без поставок нефтеперерабатывающий завод, который поставляет большую часть нефтепродуктов страны, включая бензин и авиационное топливо, не сможет работать после 1 ноября. В то же время он отметил, что топливные хранилища заполнены, и имеющихся запасов нефтепродуктов должно хватить Сербии до конца года.
Напомним
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "роснефть", "лукойл" и их дочерних фирм. США призвали москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.
владимир путин заявил, что новые санкции США носят серьезный характер, но не скажутся на экономике рф Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.
На эти слова отреагировал Дональд Трамп. Он иронично отметил, что рад услышать об "уверенности" диктатора, но отметил, что предпочитает увидеть, как рф справится с ними.
Также УНН сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан работает над тем, как обойти санкции США против российских нефтяных компаний "лукойл" и "роснефть".