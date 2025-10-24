Санкции США против российских нефтяных компаний могут остановить единственный НПЗ в Сербии - Reuters

$41.900.14
48.550.18
ukenru
Эксклюзив
14:29 • 1756 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
12:52 • 3084 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
12:47 • 17146 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
12:17 • 16705 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
12:13 • 16197 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 25832 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 63424 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
24 октября, 05:49 • 26895 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 20311 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 21935 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
5.1м/с
79%
739мм
Популярные новости
Украина готовится к погодным контрастам: дожди в субботу и потепление в воскресенье24 октября, 07:11 • 34874 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 40640 просмотра
Совершил сексуальное насилие над учениками и снимал детскую порнографию: на Киевщине будут судить педагога24 октября, 07:48 • 38594 просмотра
"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на рф и поддержки Украины: о чем будут говорить24 октября, 07:50 • 41674 просмотра
Колумбийские наемники в армии рф получили приказ расстреливать женщин и детей: перехват ГУРVideo09:56 • 28767 просмотра
публикации
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
12:47 • 17146 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto11:40 • 18755 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto11:32 • 19402 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 63424 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 60268 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Олег Кипер
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Государственная граница Украины
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»12:41 • 5868 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto09:50 • 21111 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 40975 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 30699 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 34681 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Facebook
Су-34
Фильм

Санкции США против российских нефтяных компаний могут остановить единственный НПЗ в Сербии - Reuters

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Единственный нефтеперерабатывающий завод в Сербии, расположенный в городе Панчево, может остановиться из-за санкций США против российских компаний "лукойл" и "роснефть". Президент Сербии Александар Вучич предупредил, что без поставок НПЗ не сможет работать после 1 ноября, хотя топливные хранилища заполнены до конца года.

Санкции США против российских нефтяных компаний могут остановить единственный НПЗ в Сербии - Reuters

Из-за санкций против российских компаний "лукойл" и "роснефть", введенных Соединенными Штатами Америки, может остановиться единственный нефтеперерабатывающий завод в Сербии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Речь идет о НПЗ в городе Панчево. Он расположен на севере Сербии, в автономном регионе Воеводина. По данным источников Reuters, пожелавших остаться анонимными, Сербии осталось всего несколько дней до того, как нефтеперерабатывающий завод в Панчево будет вынужден прекратить переработку нефти.

Санкции против "роснефти" и "лукойла": Нидерланды и Румыния заговорили о продаже российских заводов на своих территориях - Politico24.10.2025, 13:30 • 2146 просмотров

Также отмечается, что президент Сербии Александар Вучич предупредил, что без поставок нефтеперерабатывающий завод, который поставляет большую часть нефтепродуктов страны, включая бензин и авиационное топливо, не сможет работать после 1 ноября. В то же время он отметил, что топливные хранилища заполнены, и имеющихся запасов нефтепродуктов должно хватить Сербии до конца года.

Напомним

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "роснефть", "лукойл" и их дочерних фирм. США призвали москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.

владимир путин заявил, что новые санкции США носят серьезный характер, но не скажутся на экономике рф Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.

На эти слова отреагировал Дональд Трамп. Он иронично отметил, что рад услышать об "уверенности" диктатора, но отметил, что предпочитает увидеть, как рф справится с ними.

Также УНН сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан работает над тем, как обойти санкции США против российских нефтяных компаний "лукойл" и "роснефть".

Евгений Устименко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Владимир Путин
Reuters
Александр Вучич
Дональд Трамп
Сербия
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина
Виктор Орбан