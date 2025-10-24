$41.900.14
Санкції США проти російських нафтових компаній можуть зупинити єдиний НПЗ у Сербії - Reuters

Київ • УНН

 • 618 перегляди

Єдиний нафтопереробний завод у Сербії, розташований у місті Панчево, може зупинитися через санкції США проти російських компаній "лукойл" і "роснєфть". Президент Сербії Александар Вучич попередив, що без поставок НПЗ не зможе працювати після 1 листопада, хоча паливні сховища заповнені до кінця року.

Санкції США проти російських нафтових компаній можуть зупинити єдиний НПЗ у Сербії - Reuters

Через санкції проти російських компаній "лукойл" і "роснєфть", запроваджені Сполученими Штатами Америки, може зупинитися єдиний нафтопереробний завод в Сербії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Йдеться про НПЗ у місті Панчево. Воно розташоване на півночі Сербії, в автономному регіоні Воєводина. За даними джерел Reuters, що побажали залишитися анонімності, Сербії залишилося всього кілька днів до того, як нафтопереробний завод у Панчево буде змушений припинити переробку нафти.

Санкції проти "роснєфті" і "лукойла": Нідерланди і Румунія заговорили про продаж російських заводів на своїх територіях - Politico24.10.25, 13:30 • 2170 переглядiв

Також зазначається, що президент Сербії Александар Вучич попередив, що без поставок нафтопереробний завод, який постачає більшу частину нафтопродуктів країни, включаючи бензин і авіаційне паливо, не зможе працювати після 1 листопада. Водночас він зазначив, що паливні сховища заповнені, і наявних запасів нафтопродуктів має вистачити Сербії до кінця року.

Нагадаємо

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.

володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.

На ці слова відреагував Дональд Трамп. Він іронічно зазначив, що радий почути про "впевненість" диктатора, але зазначив, що воліє побачити, як рф впорається із ними.

Також УНН повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан працює над тим, як обійти санкції США проти російських нафтових компаній "лукойл" та "роснефть".

Євген Устименко

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Reuters
Александар Вучич
Дональд Трамп
Сербія
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна
Віктор Орбан