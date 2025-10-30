Найбільший індійський НПЗ шукає поставки з Америки після санкцій США проти рф - Bloomberg

Найбільший індійський нафтопереробний завод, підтримуваний державою, Indian Oil Corp. планує закупити до 24 мільйонів барелів нафти з Америки у першому кварталі наступного року, готуючись до скорочення поставок із росії після останнього пакету санкцій США, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з документом, з яким ознайомився Bloomberg, найбільший індійський нафтопереробний завод, який підтримує держава, шукає постачання зі США, Канади, Бразилії та Латинської Америки. Пропозиції висловлення зацікавленості приймаються до п'ятниці.

Індійські переробники - основні покупці російської нафти, що поставляється морем, - призупинили закупівлі після того, як минулого тижня Вашингтон вніс до чорного списку найбільших виробників - ПАТ "роснефть" та ПАТ "лукойл". Деякі з них, включаючи IOC, заявили, що зрештою можуть закуповувати нафту у альтернативних постачальників, які не підпадають під санкції, але всі вони готуються до сценарію, за якого експорт нафти з країни ОПЕК+ буде значно скорочено.

За словами людини, яка знайома з ситуацією, IOC не розміщувала замовлень на російську нафту з 22 жовтня, хоча рішення про продовження призупинення поки не ухвалено. IOC вибере близько п'яти постачальників для постачання барелів із Північної та Південної Америки, пише видання.

Indian Oil зазвичай закуповує близько 1,5 млн барелів нафти на добу.

