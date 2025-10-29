$42.080.01
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
14:53 • 9790 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
12:54 • 37483 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:21 • 27586 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54 • 46219 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 27958 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 73774 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 48242 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 47131 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 114350 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
публикации
Эксклюзивы
Сербия просит США ослабить санкционное давление на НПЗ, связанный с "Газпромом"

Киев • УНН

 • 302 просмотра

США ожидают, что Сербия убедит “Газпром” продать свою долю в NIS или получить контроль над нефтеперерабатывающим заводом путем национализации.

Сербия просит США ослабить санкционное давление на НПЗ, связанный с "Газпромом"

Президент Сербии Александар Вучич обратился к США с просьбой предоставить больше времени для решения вопроса контроля "Газпрома" над единственным нефтеперерабатывающим заводом, который попал под санкции США. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Я надеюсь, что США не начнут вводить вторичные санкции по крайней мере до середины декабря, когда Сербия надеется решить проблемы, связанные с долей российского газового гиганта в NIS 

- сказал Вучич.

Он призвал американских чиновников не наказывать сербские финансовые учреждения, которые обрабатывают розничные и другие платежи на заправках, принадлежащих нефтеперерабатывающему заводу.

Издание отмечает, что США ожидают, что Сербия убедит "Газпром" продать свою долю в NIS или получить контроль над нефтеперерабатывающим заводом путем национализации.

Вучич отверг любые односторонние действия против российской компании, которая контролирует NIS с 2008 года.

"Я не коммунист и не фашист", - заявил президент Сербии.

Отмечается, что санкции США против "Газпрома" и "Роснефти" являются частью усилий администрации президента Дональда Трампа заставить Россию пойти на переговоры, чтобы прекратить полномасштабное вторжение в Украину. По словам чиновников, эти меры не направлены на то, чтобы навредить сербам, а на российское присутствие в нефтеперерабатывающем заводе. "Газпром" владеет 56% акций NIS.

"Сейчас Вучич оказался в затруднительном положении, поскольку россия отказалась выйти из NIS, а санкции США начинают давать о себе знать. Сербия также продолжает полагаться на импорт газа из россии, который может прекратиться, если правительство в Белграде сделает враждебный шаг против российских интересов в нефтеперерабатывающем заводе", - добавляет издание.

Напомним

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм.

США призвали москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.

владимир путин заявил, что новые санкции США носят серьезный характер, но не скажутся на экономике рф. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.

На эти слова отреагировал Дональд Трамп. Он иронично отметил, что рад слышать об "уверенности" диктатора, но отметил, что предпочитает увидеть, как рф справится с ними.

Нефтяная компания "Лукойл" намерена продать свои зарубежные активы после введения Министерством финансов США санкций.

Павел Башинский

