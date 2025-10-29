Сербия просит США ослабить санкционное давление на НПЗ, связанный с "Газпромом"

Президент Сербии Александар Вучич обратился к США с просьбой предоставить больше времени для решения вопроса контроля "Газпрома" над единственным нефтеперерабатывающим заводом, который попал под санкции США. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Я надеюсь, что США не начнут вводить вторичные санкции по крайней мере до середины декабря, когда Сербия надеется решить проблемы, связанные с долей российского газового гиганта в NIS - сказал Вучич.

Он призвал американских чиновников не наказывать сербские финансовые учреждения, которые обрабатывают розничные и другие платежи на заправках, принадлежащих нефтеперерабатывающему заводу.

Издание отмечает, что США ожидают, что Сербия убедит "Газпром" продать свою долю в NIS или получить контроль над нефтеперерабатывающим заводом путем национализации.

Вучич отверг любые односторонние действия против российской компании, которая контролирует NIS с 2008 года.

"Я не коммунист и не фашист", - заявил президент Сербии.

Отмечается, что санкции США против "Газпрома" и "Роснефти" являются частью усилий администрации президента Дональда Трампа заставить Россию пойти на переговоры, чтобы прекратить полномасштабное вторжение в Украину. По словам чиновников, эти меры не направлены на то, чтобы навредить сербам, а на российское присутствие в нефтеперерабатывающем заводе. "Газпром" владеет 56% акций NIS.

"Сейчас Вучич оказался в затруднительном положении, поскольку россия отказалась выйти из NIS, а санкции США начинают давать о себе знать. Сербия также продолжает полагаться на импорт газа из россии, который может прекратиться, если правительство в Белграде сделает враждебный шаг против российских интересов в нефтеперерабатывающем заводе", - добавляет издание.

Напомним

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм.

США призвали москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.

владимир путин заявил, что новые санкции США носят серьезный характер, но не скажутся на экономике рф. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.

На эти слова отреагировал Дональд Трамп. Он иронично отметил, что рад слышать об "уверенности" диктатора, но отметил, что предпочитает увидеть, как рф справится с ними.

Нефтяная компания "Лукойл" намерена продать свои зарубежные активы после введения Министерством финансов США санкций.