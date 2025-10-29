$42.080.01
Сербія просить США послабити санкційний тиск на НПЗ, повʼязаний з "Газпромом"

Київ • УНН

 • 836 перегляди

США очікують, що Сербія переконає “Газпром” продати свою частку в NIS або отримати контроль над нафтопереробним заводом шляхом націоналізації.

Сербія просить США послабити санкційний тиск на НПЗ, повʼязаний з "Газпромом"

Президент Сербії Александар Вучич звернувся до США з проханням надати більше часу для вирішення питання контролю "Газпрому" над єдиним нафтопереробним заводом, який потрапив під санкції США. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

Я сподіваюся, що США не почнуть вводити вторинні санкції принаймні до середини грудня, коли Сербія сподівається вирішити проблеми, пов'язані з часткою російського газового гіганта в NIS 

- сказав Вучич.

Він закликав американських чиновників не карати сербські фінансові установи, які обробляють роздрібні та інші платежі на заправках, що належать нафтопереробному заводу.

Видання зазначає, що США очікують, що Сербія переконає "Газпром" продати свою частку в NIS або отримати контроль над нафтопереробним заводом шляхом націоналізації.

Вучич відкинув будь-які односторонні дії проти російської компанії, яка контролює NIS з 2008 року.

"Я не комуніст і не фашист", - заявив президент Сербії.

Наголошується, що санкції США проти "Газпром" і "роснефти" є частиною зусиль адміністрації президента Дональда Трампа змусити росію піти на переговори, щоб припинити повномасштабне вторгнення в Україну. За словами чиновників, ці заходи не спрямовані на те, щоб нашкодити сербам, а на російську присутність у нафтопереробному заводі. "Газпром" володіє 56% акцій NIS.

"Зараз Вучич опинився в скрутному становищі, оскільки росія відмовилася вийти з NIS, а санкції США починають даватися взнаки. Сербія також продовжує покладатися на імпорт газу з росії, який може припинитися, якщо уряд в Белграді зробить ворожий крок проти російських інтересів у нафтопереробному заводі", - додає видання.

Нагадаємо

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм.

США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.

володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.

На ці слова відреагував Дональд Трамп. Він іронічно зазначив, що радий почути про "впевненість" диктатора, але зазначив, що воліє побачити, як рф впорається із ними.

Нафтова компанія "лукойл" має намір продати свої закордонні активи після введення Міністерством фінансів США санкцій.

Павло Башинський

