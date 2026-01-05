Большинство украинцев поддерживают Зеленского и не хотят выборов до мира: опрос КМИС

В КМИС обнародовали результаты всеукраинского опроса. Исследование касалось доверия к Президенту Владимиру Зеленскому, отношения к выборам, борьбы с коррупцией и направления развития страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевский международный институт социологии.

Детали

Согласно опросу, президенту Владимиру Зеленскому доверяют 59% украинцев, а не доверяют – 35%. Баланс доверия-недоверия составляет +24%. По сравнению с началом октября, общий уровень доверия существенно не изменился.

Что касается выборов, то только 10% респондентов считают, что их нужно проводить еще до прекращения огня. В случае прекращения огня и получения гарантий безопасности, проведение выборов поддерживают 23%. В то же время большинство - 59%, настаивают, что выборы возможны только после полного завершения войны и заключения мирного соглашения.

Коррупция и движение страны

Большинство опрошенных - 57% считают, что в Украине есть реальные попытки бороться с коррупцией и уже есть позитивные сдвиги. Мнения, что Украина безнадежно коррумпирована, придерживаются 35% респондентов. По сравнению с осенью, этот показатель уменьшился.

Что касается развития страны, 42% украинцев считают, что Украина движется к демократии, 34% - что к авторитаризму. Еще 24% не смогли определиться. В КМИС отмечают, что доля тех, кто видит движение к демократии, остается большей, чем тех, кто говорит об авторитаризме.

Опрос проводился с 26 ноября по 29 декабря 2025 года методом телефонных интервью. В нем приняли участие 1001 респондент с подконтрольных Украине территорий. В КМИС подчеркивают, что результаты сохраняют высокую репрезентативность и позволяют надежно оценивать общественные настроения.

Напомним

Более 53% украинцев выступают категорически против территориальных уступок рф, тогда как 33% готовы к определенным потерям. 39% опрошенных согласны на замораживание линии фронта без официального признания оккупированных территорий российскими.