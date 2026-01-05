Більшість українців підтримують Зеленського і не хочуть виборів до миру: опитування КМІС

У КМІС оприлюднили результати всеукраїнського опитування. Дослідження стосувалося довіри до Президента Володимира Зеленського, ставлення до виборів, боротьби з корупцією та напрямку розвитку країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київський міжнародний інститут соціології.

Деталі

Згідно з опитуванням, президенту Володимиру Зеленському довіряють 59% українців, а не довіряють – 35%. Баланс довіри-недовіри становить +24%. Порівняно з початком жовтня, загальний рівень довіри істотно не змінився.

Що стосується виборів, то лише 10% респондентів вважають, що їх потрібно проводити ще до припинення вогню. У разі припинення вогню та отримання гарантій безпеки, проведення виборів підтримують 23%. Водночас більшість - 59%, наполягають, що вибори можливі лише після повного завершення війни і укладення мирної угоди.

Корупція та рух країни

Більшість опитаних - 57% вважають, що в Україні є реальні спроби боротися з корупцією і вже є позитивні зрушення. Думки, що Україна є безнадійно корумпованою, дотримуються 35% респондентів. Порівняно з осінню, цей показник зменшився.

Щодо розвитку країни, 42% українців вважають, що Україна рухається до демократії, 34% - що до авторитаризму. Ще 24% не змогли визначитися. У КМІС зазначають, що частка тих, хто бачить рух до демократії, залишається більшою, ніж тих, хто говорить про авторитаризм.

Опитування проводили з 26 листопада по 29 грудня 2025 року методом телефонних інтерв’ю. У ньому взяли участь 1001 респондент з підконтрольних Україні територій. У КМІС наголошують, що результати зберігають високу репрезентативність і дозволяють надійно оцінювати суспільні настрої.

Нагадаємо

Понад 53% українців виступають категорично проти територіальних поступок рф, тоді як 33% готові до певних втрат. 39% опитаних згодні на заморожування лінії фронту без офіційного визнання окупованих територій російськими.