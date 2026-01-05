$42.290.12
4 січня, 15:52 • 25073 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 51701 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 66809 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 51537 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 59546 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 60687 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 64464 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 57375 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 52086 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 68506 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Більшість українців підтримують Зеленського і не хочуть виборів до миру: опитування КМІС

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Згідно з опитуванням КМІС, 59% українців довіряють Президенту Зеленському. Більшість респондентів (59%) вважають, що вибори можливі лише після повного завершення війни та укладення мирної угоди.

Більшість українців підтримують Зеленського і не хочуть виборів до миру: опитування КМІС

У КМІС оприлюднили результати всеукраїнського опитування. Дослідження стосувалося довіри до Президента Володимира Зеленського, ставлення до виборів, боротьби з корупцією та напрямку розвитку країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київський міжнародний інститут соціології.

Деталі

Згідно з опитуванням, президенту Володимиру Зеленському довіряють 59% українців, а не довіряють – 35%. Баланс довіри-недовіри становить +24%. Порівняно з початком жовтня, загальний рівень довіри істотно не змінився.

Що стосується виборів, то лише 10% респондентів вважають, що їх потрібно проводити ще до припинення вогню. У разі припинення вогню та отримання гарантій безпеки, проведення виборів підтримують 23%. Водночас більшість - 59%, наполягають, що вибори можливі лише після повного завершення війни і укладення мирної угоди.

Корупція та рух країни

Більшість опитаних - 57% вважають, що в Україні є реальні спроби боротися з корупцією і вже є позитивні зрушення. Думки, що Україна є безнадійно корумпованою, дотримуються 35% респондентів. Порівняно з осінню, цей показник зменшився.

Щодо розвитку країни, 42% українців вважають, що Україна рухається до демократії, 34% - що до авторитаризму. Ще 24% не змогли визначитися. У КМІС зазначають, що частка тих, хто бачить рух до демократії, залишається більшою, ніж тих, хто говорить про авторитаризм.

Опитування проводили з 26 листопада по 29 грудня 2025 року методом телефонних інтерв’ю. У ньому взяли участь 1001 респондент з підконтрольних Україні територій. У КМІС наголошують, що результати зберігають високу репрезентативність і дозволяють надійно оцінювати суспільні настрої.

Нагадаємо

Понад 53% українців виступають категорично проти територіальних поступок рф, тоді як 33% готові до певних втрат. 39% опитаних згодні на заморожування лінії фронту без офіційного визнання окупованих територій російськими.

Алла Кіосак

СуспільствоПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Бюро економічної безпеки України
Київський міжнародний інститут соціології
Володимир Зеленський
Україна