Украина готовит закон о выборах с учетом войны: должны быть учтены права переселенцев - нардеп
Киев • УНН
В Украине разрабатывают отдельный закон о выборах, учитывающий права внутренне перемещенных лиц. Действующие нормы 2019 года не соответствуют реалиям полномасштабной войны и масштабам внутреннего перемещения.
В Украине готовят отдельный закон о выборах с учетом прав внутренне перемещенных лиц. Об этом в эфире телемарафона заявил народный депутат, соучредитель общественной организации "ВПЛ Украины" Сергей Козырь, передает УНН.
Подробности
По его словам, действующие нормы законодательства, принятые еще в 2019 году, не соответствуют реалиям полномасштабной войны и масштабам внутреннего перемещения.
Как добавил Козырь, параллельно государство должно формировать долгосрочную политику в отношении ВПЛ, ведь они остаются полноправными гражданами Украины независимо от места жительства.
Это будет разовый закон для проведения выборов во время войны, который должен учесть все нынешние условия
Он добавил, что сейчас, в частности, ведется работа по восстановлению электроэнергии в регионах, наиболее пострадавших от российских бомбардировок. Речь идет, в том числе о Херсоне: по его словам, важно обеспечить условия для голосования.
Напомним
По данным опроса КМИС, 59% украинцев считают, что выборы возможны только после полного завершения войны и заключения мирного соглашения.