Україна готує закон про вибори з урахуванням війни: мають бути враховані права переселенців - нардеп

В Україні готують окремий закон про вибори з урахуванням прав внутрішньо переміщених осіб. Про це в ефірі телемарафону заявив народний депутат, співзасновник громадської організації "ВПО України" Сергій Козир, передає УНН.

За його словами, чинні норми законодавства, які були ухвалені ще 2019 року не відповідають реаліям повномасштабної війни та масштабам внутрішнього переміщення.

Як додав Козир, паралельно держава має формувати довгострокову політику щодо ВПО, адже вони залишаються повноправними громадянами України незалежно від місця проживання.

Це буде разовий закон для проведення виборів під час війни, який має врахувати всі нинішні умови