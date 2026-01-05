$42.290.12
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
09:07 • 23278 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 35207 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 62794 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 76110 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 57562 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 63248 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 62624 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 65448 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 57810 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Україна готує закон про вибори з урахуванням війни: мають бути враховані права переселенців - нардеп

Київ • УНН

 • 22 перегляди

В Україні розробляють окремий закон про вибори, що враховує права внутрішньо переміщених осіб. Чинні норми 2019 року не відповідають реаліям повномасштабної війни та масштабам внутрішнього переміщення.

Фото: wiki/Сергій Козир

В Україні готують окремий закон про вибори з урахуванням прав внутрішньо переміщених осіб. Про це в ефірі телемарафону заявив народний депутат, співзасновник громадської організації "ВПО України" Сергій Козир, передає УНН.

Деталі

За його словами, чинні норми законодавства, які були ухвалені ще 2019 року не відповідають реаліям повномасштабної війни та масштабам внутрішнього переміщення.

Як додав Козир, паралельно держава має формувати довгострокову політику щодо ВПО, адже вони залишаються повноправними громадянами України незалежно від місця проживання.

Це буде разовий закон для проведення виборів під час війни, який має врахувати всі нинішні умови

- заявив нардеп.

Він додав, що наразі, зокрема, ведеться робота з відновлення електроенергії в регіонах, які найбільше постраждали від російських бомбардувань. Йдеться, в тому числі про Херсон: за його словами, важливо забезпечити умови для голосування.

Нагадаємо

За даними опитування КМІС, 59% українців вважають, що вибори можливі лише після повного завершення війни та укладення мирної угоди.

Євген Устименко

