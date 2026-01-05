Україна готує закон про вибори з урахуванням війни: мають бути враховані права переселенців - нардеп
Київ • УНН
В Україні розробляють окремий закон про вибори, що враховує права внутрішньо переміщених осіб. Чинні норми 2019 року не відповідають реаліям повномасштабної війни та масштабам внутрішнього переміщення.
В Україні готують окремий закон про вибори з урахуванням прав внутрішньо переміщених осіб. Про це в ефірі телемарафону заявив народний депутат, співзасновник громадської організації "ВПО України" Сергій Козир, передає УНН.
Деталі
За його словами, чинні норми законодавства, які були ухвалені ще 2019 року не відповідають реаліям повномасштабної війни та масштабам внутрішнього переміщення.
Як додав Козир, паралельно держава має формувати довгострокову політику щодо ВПО, адже вони залишаються повноправними громадянами України незалежно від місця проживання.
Це буде разовий закон для проведення виборів під час війни, який має врахувати всі нинішні умови
Він додав, що наразі, зокрема, ведеться робота з відновлення електроенергії в регіонах, які найбільше постраждали від російських бомбардувань. Йдеться, в тому числі про Херсон: за його словами, важливо забезпечити умови для голосування.
Нагадаємо
За даними опитування КМІС, 59% українців вважають, що вибори можливі лише після повного завершення війни та укладення мирної угоди.