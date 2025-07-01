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Тейлор Свифт покупает гигантский браслет дружбы от New Orleans Eras Tour за $13 тыс

Киев • УНН

 • 2175 просмотра

Тейлор Свифт, 14-кратная обладательница «Грэмми», купила гигантский надувной браслет дружбы, который украшал Caesars Superdome в Новом Орлеане во время ее концертного тура «Eras Tour». Этот браслет является работой художника из Майами Шона Колодного.

Тейлор Свифт покупает гигантский браслет дружбы от New Orleans Eras Tour за $13 тыс

Чтобы насладиться воспоминаниями о своем рекордном концертном туре, а также на фоне любви к Трэвису Келси, 14-кратная обладательница премии "Грэмми" покупает 43-метровый надувной браслет дружбы.

Об этом пишет Рagesix, передает УНН

Детали

Тейлор Свифт приобретет 140-футовый (почти 43 метра - ред.) надувной браслет дружбы, который украшал Caesars Superdome в Новом Орлеане во время ее аншлагового концертного тура "Eras Tour".

Гигантский браслет дружбы украшал фасад Superdome в октябре прошлого года - именно тогда состоялся этот незабываемый концерт в городе на юге США.

Как пишут СМИ, Свифт стала синонимом использования браслетов дружбы из бисера с тех пор, как поклонники запомнили слова из ее хита "You’re On Your Own Kid" ("Ты сам по себе, ребенок").

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В этом проекте значительная роль художника из Майами Шона Колодного, который создает свои работы в своей студии Big Shiny Balls. Как пояснил автор украшения, каждая "бусина" изготовлена из нейлона и имеет высоту около семи футов.

Это как гигантский надувной домик-браслет дружбы

- отметил художник.

Свифт обменивалась браслетами на протяжении всего своего тура, сделав это заветной традицией.

Браслет дружбы также имеет важное значение для истории любви Свифт и Келси

Отметим, что украшение также отсылает к отношениям звезды с Трэвисом Келси, профессиональным футболистом (американский футбол), тайт-эндом команды "Канзас-Сити Чифс" Национальной футбольной лиги (НФЛ). Дуэт Тейлор Свифт и Келси остается горячей темой в СМИ, - певица и спортсмен "балансируют между романтическими отношениями и карьерными успехами".

Как пишут СМИ, Келси ухаживал за Свифт - спортсмен подарил ей "браслет дружбы", и они впоследствии начали встречаться.

В июле 2023 года Келси признался, что пытался подарить певице "Blank Space" браслет дружбы со своим номером телефона перед одним из ее концертов в Канзас-Сити, штат Мо. Хотя ему не удалось вручить ей браслет в тот раз, Свифт решила дать ему еще один шанс, услышав о его усилиях.

- пишет Рagesix.

Кстати, именно на концерте в южном городе певица изображала спортивный "тачдаун" Келси, а также отдавала честь тремя пальцами, намекая на возможную третью победу в Суперкубке.

Свифт также изменила текст песни "Karma", спев: "Karma's the kind of the Chiefs that come straight home with me".

Напомним

Тейлор Свифт подала в суд на Канье Уэста из-за его заявлений в соцсетях об интимных отношениях с Бибером и Стайлзом.

Кендрик Ламар получил 10 номинаций на American Music Awards 2025, Тейлор Свифт – 6

Певица Тейлор Свифт эмоционально поздравила своего бойфренда Трэвиса Келси на поле стадиона Arrowhead после победы "Канзас-Сити Чифс". 

Игорь Тележников

Игорь Тележников

КультураНовости МираУНН Lite
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