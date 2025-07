Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис

Щоб насолодитися спогадами про свій рекордний концертний тур, а також на тлі кохання до Тревіса Келсі, 14-разова володарка премії "Греммі" купує 43-метровий надувний браслет дружби.

Про це пише Рagesix, передає УНН.

Тейлор Свіфт придбає 140-футовий (майже 43 метрів - ред.) надувний браслет дружби, який прикрашав Caesars Superdome у Новому Орлеані під час її аншлагового концертного туру "Eras Tour".

Гігантський браслет дружби прикрашав фасад Superdome у жовтні минулого року - саме тоді відбувся цей незабутній концерт у місті на півдні США.

Як пишуть ЗМІ, Свіфт стала синонімом використання браслетів дружби з бісеру з тих пір, як шанувальники запам'ятали слова з її хіта "You’re On Your Own Kid" ("Ти сам на себе, дитина").

У цьому проекті значна роль художника з Маямі Шона Колодного, який створює свої роботи у своїй студії Big Shiny Balls. Як пояснив автор прикраси, кожна "намистина" виготовлена ​​з нейлону та має висоту близько семи футів.

Це як гігантський надувний будиночок-браслет дружби - зазначив художник.

Свіфт обмінювалася браслетами протягом усього свого туру, зробивши це заповітною традицією.

Браслет дружби також має важливе значення для історії кохання Свіфт і Келса

Зазначимо, що прикраса також відсилає до відношень зірки з Тревісом Келсі, професійним футболістом (американський футбол), тайт-енд команди "Канзас-Сіті Чіфс" Національної футбольної ліги (НФЛ). Дует Тейлор Свіфт і Келса залишається гарячою темою в ЗМІ, - співачка та спортсмен "балансують між романтичними стосунками і кар'єрними успіхами".

Як пишуть ЗМІ, Келсі залицявся до Свіфт - спортсмен подарував їй "браслет дружби" та вони згодом почали зустрічатися.

У липні 2023 року Келсі зізнався, що намагався подарувати співачці "Blank Space" браслет дружби зі своїм номером телефону перед одним з її концертів у Канзас-Сіті, штат Мо. Хоча йому не вдалося вручити їй браслет того разу, Свіфт вирішила дати йому ще один шанс, почувши про його зусилля. - пише Рagesix.

До речі, саме на концерті в південому місті співачка зображувала спортивний "тачдаун" Келсі , а також віддавала честь трьома пальцями, натякаючи на можливу третю перемогу в Суперкубку.

Свіфт також змінила текст пісні "Karma", заспівавши: "Karma's the kind of the Chiefs that come straight home with me".

Співачка Тейлор Свіфт емоційно привітала свого бойфренда Тревіса Келсі на полі стадіону Arrowhead після перемоги "Канзас-Сіті Чіфс".