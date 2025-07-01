США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті

Державний департамент США скасував візи британському дуету Bob Vylan після того, як один з учасників гурту закликав до "смерті Армії оборони Ізраїлю" під час виступу на фестивалі Гластонбері. Представники США назвали це "пропагандою ненависті та насильства", яка суперечить американським цінностям. Про це пише УНН із посиланням на Deadline.

Державний департамент скасував візи США для учасників гурту Боба Вайлана у світлі їхньої ненависницької тиради на Гластонбері, зокрема через те, що вони проповідували передсмертні скандування натовпу. Іноземці, які прославляють насильство та ненависть, не є бажаними гостями нашої країни - написав заступник держсекретаря Крістофер Ландау у понеділок на X.

Доповнення

Під час виступу панк-реп гурту Боб Вайлан на фестивалі Гластонбері вокаліст закликав натовп скандувати антисемітські лозунги, що викликало хвилю критики. BBC визнала, що мала припинити пряму трансляцію, але не зробила цього, через що опинилася під пильною увагою регулятора Ofcom та уряду Великої Британії.

У неділю співак опублікував заяву в Instagram із супровідним повідомленням: "Я сказав те, що сказав". У ньому він також захищав політичний активізм загалом.

У гурту заплановано турне по Північній Америці у жовтні.