США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті

$41.780.14
48.990.20
uken
Косметичні правки, але системні загрози: що приховує оновлений законопроєкт щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
Ексклюзив
11:25 • 5128 перегляди
Косметичні правки, але системні загрози: що приховує оновлений законопроєкт щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
10:00 • 9510 перегляди
Майже 19 дивізій і 42 танкових батальйони: озвучена кількість втрат росіян за перше півріччя 2025 року
Ексклюзив
08:13 • 24361 перегляди
Політична відповідальність за "непрофесіоналів" у комітетах Верховної Ради лежить на фракціях – експерт
06:15 • 80851 перегляди
Обов'язкова відеофіксація проходження ТО з 1 липня: що зміниться для водіїв та СТО
1 липня, 05:50 • 91013 перегляди
Вступ на бакалавра: строки і правила у 2025 році
30 червня, 19:06 • 51815 перегляди
МВФ затвердив 8-й перегляд програми EFF, Україна незабаром отримає 500 млн доларів - Шмигаль
30 червня, 14:53 • 112033 перегляди
ЄС та Україна досягли домовленості щодо нових умов торгівлі: що передбачається
Ексклюзив
30 червня, 12:58 • 175427 перегляди
Канадський паспорт - не індульгенція: як претендент на “Гулівер” Адамовський намагається приховати громадянство рф
Ексклюзив
30 червня, 12:57 • 79596 перегляди
Як не стати жертвою квартирних шахраїв: головні ознаки обману при оренді
Ексклюзив
30 червня, 10:13 • 78009 перегляди
Україна готується реформувати звання "Мати-героїня": що зміниться?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
7.1м/с
44%
748мм
Популярнi новини
Атака на Запоріжжя: окупанти завдали 4 удари по місту та району1 липня, 02:04 • 49741 перегляди
США вимагають від рф повернути викрадених українських дітей - проєкт резолюції1 липня, 03:06 • 85210 перегляди
Удари по Криму: ймовірно, уражено російські ЗРК С-300/С-400 і РЛС1 липня, 05:50 • 47952 перегляди
Британська королівська родина відмовиться від поїзда у рамках скорочення витрат07:10 • 44428 перегляди
Трамп і Нетаньягу зустрінуться в Білому домі: стали відомі деталі08:02 • 12201 перегляди
Публікації
Косметичні правки, але системні загрози: що приховує оновлений законопроєкт щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
Ексклюзив
11:25 • 5162 перегляди
Обов'язкова відеофіксація проходження ТО з 1 липня: що зміниться для водіїв та СТО06:15 • 80897 перегляди
Вступ на бакалавра: строки і правила у 2025 році1 липня, 05:50 • 91059 перегляди
Підготовка першокласника до школи: які правила справді працюють30 червня, 14:37 • 106940 перегляди
Посівний календар на липень: коли найкраще садити, а коли краще зайнятися чимось іншим30 червня, 14:11 • 116990 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Гетманцев Данило Олександрович
Федоров Михайло Альбертович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Австралія
Китай
Реклама
УНН Lite
Акторка з "Той, хто біжить по лезу 2049" зіграє у серіалі з Джошем Гартнеттом11:17 • 2396 перегляди
США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті10:47 • 4301 перегляди
Британська королівська родина відмовиться від поїзда у рамках скорочення витрат07:10 • 45252 перегляди
Netflix демонструє тизер фільму "Троль 2", продовження успішної норвезької історії про монстрів30 червня, 11:05 • 116169 перегляди
"Формула-1" з Бредом Піттом дебютувала з $144 млн у світі і забезпечила Apple перший касовий хіт30 червня, 07:19 • 117639 перегляди
Актуальне
Тор (ЗРК)
БМ-21 «Град»
Дія (сервіс)
Іскандер (ОТРК)
Лікарські засоби

США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті

Київ • УНН

 • 4132 перегляди

Держдепартамент США скасував візи гурту Bob Vylan через заклики до "смерті Армії оборони Ізраїлю" на фестивалі Гластонбері. Це рішення суперечить американським цінностям, зазначив заступник держсекретаря Крістофер Ландау.

США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті

Державний департамент США скасував візи британському дуету Bob Vylan після того, як один з учасників гурту закликав до "смерті Армії оборони Ізраїлю" під час виступу на фестивалі Гластонбері. Представники США назвали це "пропагандою ненависті та насильства", яка суперечить американським цінностям. Про це пише УНН із посиланням на Deadline.

Державний департамент скасував візи США для учасників гурту Боба Вайлана у світлі їхньої ненависницької тиради на Гластонбері, зокрема через те, що вони проповідували передсмертні скандування натовпу. Іноземці, які прославляють насильство та ненависть, не є бажаними гостями нашої країни

- написав заступник держсекретаря Крістофер Ландау у понеділок на X.

Доповнення

Під час виступу панк-реп гурту Боб Вайлан на фестивалі Гластонбері вокаліст закликав натовп скандувати антисемітські лозунги, що викликало хвилю критики. BBC визнала, що мала припинити пряму трансляцію, але не зробила цього, через що опинилася під пильною увагою регулятора Ofcom та уряду Великої Британії.

У неділю співак опублікував заяву в Instagram із супровідним повідомленням: "Я сказав те, що сказав". У ньому він також захищав політичний активізм загалом.

У гурту заплановано турне по Північній Америці у жовтні.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини СвітуУНН Lite
Державний департамент США
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9