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Скандал на концерті в Англії: BBC критикують за трансляцію виступу Боба Вайлана з антиізраїльськими гаслами

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Виступ панк-реп гурту Боб Вайлан на фестивалі Гластонбері, під час якого вокаліст закликав натовп скандувати антисемітські гасла, викликав хвилю критики. BBC визнала помилку, не припинивши пряму трансляцію, і тепер перебуває під пильною увагою регулятора Ofcom та уряду Великої Британії.

Скандал на концерті в Англії: BBC критикують за трансляцію виступу Боба Вайлана з антиізраїльськими гаслами

Під час виступу панк-реп гурту Боб Вайлан на фестивалі Гластонбері вокаліст закликав натовп скандувати антисемітські лозунги, що викликало хвилю критики. BBC визнала, що мала припинити пряму трансляцію, але не зробила цього, через що опинилася під пильною увагою регулятора Ofcom та уряду Великої Британії. Про це пише УНН із посиланням на

Команда мала справу з ситуацією в прямому ефірі, але, озираючись назад, ми мали б припинити трансляцію під час виступу. Шкодуємо, що цього не сталося 

- зазначило BBC у заяві, опублікованій у понеділок.

Під час частини виступу гурту співак також скандував "вільна, вільна Палестино" та використовував вислів "від річки до моря Палестина буде вільною". Дехто використовує це скандування як заклик до палестинського контролю над усіма землями між річкою Йордан та Середземним морем, включаючи Ізраїль. Критики стверджують, що це гасло є закликом до знищення держави Ізраїль. Таке тлумачення оскаржується пропалестинськими активістами, які стверджують, що більшість людей, які скандують це, закликають до припинення окупації Ізраїлем Західного берега та блокади Гази, а не до знищення самого Ізраїлю.

З огляду на ці вихідні ми розглянемо наші рекомендації щодо прямих трансляцій, щоб переконатися, що команди чітко розуміють, коли прийнятно продовжувати трансляцію

 - йдеться у заяві далі.

Це сталося після того, як регулятор мовлення Ofcom заявив, що у BBC "очевидно є питання, на які потрібно відповісти" щодо її висвітлення подій. Водночас уряд також задався питанням, чому ці коментарі транслювалися в прямому ефірі. Організатори Гластонбері раніше також заявили, що вони "шоковані" коментарями, які "перейшли межу".

BBC поважає свободу слова, але рішуче виступає проти підбурювання до насильства. Антисемітські настрої, висловлені Бобом Вайланом, були абсолютно неприйнятними й не мали місця в нашому ефірі 

- заявив речник BBC у понеділок.

У неділю співак опублікував заяву в Instagram із супровідним повідомленням: "Я сказав те, що сказав". У ньому він також захищав політичний активізм загалом, не згадуючи безпосередньо суботній виступ і написав, що для молоді важливо бачити, як активісти "кричать... на кожній сцені, яку нам пропонують".

Прем'єр-міністр сер Кір Стармер назвав висловлювання на сцені "мовою ворожнечі", і як самі скандування, так і висвітлення їх BBC. Невдовзі після виступу уряд заявив, що міністр культури Ліза Ненді вимагала від генерального директора BBC Тіма Дейві термінового пояснення.

Опозаційний міністр внутрішніх справ Кріс Філп заявив, що поліція повинна розслідувати як Боба Вайлана, так і BBC "на предмет правопорушень, передбачених Законом про громадський порядок", додавши, що "на мою думку, має бути порушено кримінальне переслідування".

Доповнення

Раніше BBC повідомляла, що на екрані з'явилося попередження про виступ, і він не буде доступний для перегляду на iPlayer.

В Україні хочуть визначити спецкоординатора запобігання антисемітизму11.06.25, 16:50 • 2058 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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Середземне море
Ізраїль
Кір Стармер
Велика Британія
Сектор Гази
Палестинська держава
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