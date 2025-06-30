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Скандал на концерте в Англии: BBC критикуют за трансляцию выступления Боба Уайлана с антиизраильскими лозунгами

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Выступление панк-рэп группы Боб Уайлан на фестивале Гластонбери, во время которого вокалист призывал толпу скандировать антисемитские лозунги, вызвало волну критики. BBC признала ошибку, не прервав прямую трансляцию, и теперь находится под пристальным вниманием регулятора Ofcom и правительства Великобритании.

Скандал на концерте в Англии: BBC критикуют за трансляцию выступления Боба Уайлана с антиизраильскими лозунгами

Во время выступления панк-рэп группы Боб Уайлан на фестивале Гластонбери вокалист призвал толпу скандировать антисемитские лозунги, что вызвало волну критики. BBC признала, что должна была прекратить прямую трансляцию, но не сделала этого, из-за чего оказалась под пристальным вниманием регулятора Ofcom и правительства Великобритании. Об этом пишет УНН со ссылкой на

Команда имела дело с ситуацией в прямом эфире, но, оглядываясь назад, мы должны были прекратить трансляцию во время выступления. Сожалеем, что этого не произошло 

- отметило BBC в заявлении, опубликованном в понедельник.

Во время части выступления группы певец также скандировал "свободная, свободная Палестина" и использовал выражение "от реки до моря Палестина будет свободной". Некоторые используют это скандирование как призыв к палестинскому контролю над всеми землями между рекой Иордан и Средиземным морем, включая Израиль. Критики утверждают, что этот лозунг является призывом к уничтожению государства Израиль. Такое толкование оспаривается пропалестинскими активистами, которые утверждают, что большинство людей, скандирующих это, призывают к прекращению оккупации Израилем Западного берега и блокады Газы, а не к уничтожению самого Израиля.

Учитывая эти выходные, мы рассмотрим наши рекомендации относительно прямых трансляций, чтобы убедиться, что команды четко понимают, когда приемлемо продолжать трансляцию

 - говорится в заявлении далее.

Это произошло после того, как регулятор вещания Ofcom заявил, что у BBC "очевидно есть вопросы, на которые нужно ответить" относительно ее освещения событий. В то же время правительство также задалось вопросом, почему эти комментарии транслировались в прямом эфире. Организаторы Гластонбери ранее также заявили, что они "шокированы" комментариями, которые "перешли черту".

BBC уважает свободу слова, но решительно выступает против подстрекательства к насилию. Антисемитские настроения, высказанные Бобом Уайланом, были абсолютно неприемлемы и не имели места в нашем эфире 

- заявил представитель BBC в понедельник.

В воскресенье певец опубликовал заявление в Instagram с сопроводительным сообщением: "Я сказал то, что сказал". В нем он также защищал политический активизм в целом, не упоминая непосредственно субботнее выступление и написал, что для молодежи важно видеть, как активисты "кричат... на каждой сцене, которую нам предлагают".

Премьер-министр сэр Кир Стармер назвал высказывания на сцене "языком вражды", и как сами скандирования, так и освещение их BBC. Вскоре после выступления правительство заявило, что министр культуры Лиза Нэнди требовала от генерального директора BBC Тима Дейви срочного объяснения.

Оппозиционный министр внутренних дел Крис Филп заявил, что полиция должна расследовать как Боба Уайлана, так и BBC "на предмет правонарушений, предусмотренных Законом об общественном порядке", добавив, что "по моему мнению, должно быть возбуждено уголовное преследование".

Дополнение

Ранее BBC сообщала, что на экране появилось предупреждение о выступлении, и оно не будет доступно для просмотра на iPlayer.

В Украине хотят определить спецкоординатора по предотвращению антисемитизма11.06.25, 16:50 • 2058 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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Израиль
Кир Стармер
Великобритания
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