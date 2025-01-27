Тейлор Свіфт привітала свого бойфренда з перемогою в чемпіонаті АФК

Американська співачка Тейлор Свіфт пристрасно поцілувалася зі своїм бойфрендом, американським футболістом Тревісом Келсі, на полі стадіону Arrowhead.

Про це повідомляє Page six, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, Тейлор Свіфт пристрасно поцілувалася з Тревісом Келсі на полі, в знак перемоги "Канзас-Сіті Чіфс" над "Баффало Біллс" у вирішальній грі чемпіонату АФК. Після вручення трофею Тревіс Келсі й Тейлор Свіфт не посоромилися своїх почуттів перед вболівальниками: поп-зірка обіймала його, поки вони тепло спілкувалися після вручення трофея.

35-річна Свіфт прибула на стадіон, одягнена з ніг до голови в Louis Vuitton, і її помітили, як вона вболівала за ведучу подкасту "New Heights" у приватній кімнаті разом зі своєю мамою Андреа та матір'ю тайт-енду Донною.

Вона доповнила свій образ з жакетом з монограмою вартістю 5000 доларів чорною шапкою (550 доларів), червоними колготками і гаманцем на ланцюжку у вигляді скрині (2850 доларів), а також ботильйонами на високих підборах (1760 доларів).

Нагадаємо

Раніше УНН писав, Тейлор Свіфт вирішила оселитися в Нешвіллі, щоб бути ближче до свого бойфренда з NFL Тревіса Келсі. Пара зустрічається з вересня, і Свіфт вже відвідала близько 20 ігор Kansas City Chiefs.