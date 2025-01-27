Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК

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Киев  •  УНН

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Певица Тейлор Свифт эмоционально поздравила своего бойфренда Трэвиса Келси на поле стадиона Arrowhead после победы «Канзас-Сити Чифс». Звезда прибыла на матч в роскошном образе от Louis Vuitton стоимостью более 10 тысяч долларов.

Американская певица Тейлор Свифт страстно поцеловалась со своим бойфрендом, американским футболистом Трэвисом Келси, на поле стадиона Arrowhead.

Об этом сообщает Page six, пишет УНН.

Детали 

Как сообщает СМИ, Тейлор Свифт страстно поцеловалась с Трэвисом Келси на поле, в знак победы «Канзас-Сити Чифс» над «Баффало Биллс» в решающей игре чемпионата АФК. После вручения трофея Трэвис Келси и Тейлор Свифт не постеснялись своих чувств перед болельщиками: поп-звезда обнимала его, пока они тепло общались после вручения трофея.

35-летняя Свифт прибыла на стадион, одетая с ног до головы в Louis Vuitton, и была замечена болеющей за ведущую подкаста «New Heights» в частной комнате вместе со своей мамой Андреа и матерью тайт-энда Донной.

Она дополнила свой образ с жакетом с монограммой стоимостью 5000 долларов черной шапкой (550 долларов), красными колготками и кошельком на цепочке в виде сундука (2850 долларов), а также ботильонами на высоком каблуке (1760 долларов).

Напомним 

Ранее УНН писал, Тейлор Свифт решила поселиться в Нэшвилле, чтобы быть ближе к своему бойфренду из NFL Трэвису Кэлси. Пара встречается с сентября, и Свифт уже посетила около 20 игр Kansas City Chiefs. 

Алина Волянская

Алина Волянская

УНН Lite

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