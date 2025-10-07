Європарламент схвалив спрощення призупинки безвізу: що передбачається

$41.340.11
48.270.11
ukenru
Ексклюзив
12:19 • 1314 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53 • 3608 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
09:44 • 10181 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
07:13 • 31271 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 39890 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 69741 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 58059 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 56286 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 101261 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 36661 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2м/с
82%
753мм
Популярнi новини
Президент та прем'єр-міністр Фінляндії відвідають США для зустрічі з Трампом: про що говоритимуть7 жовтня, 03:01 • 20616 перегляди
Трамп доручив припинити дипломатичні контакти з Венесуелою: подробиці7 жовтня, 03:25 • 5916 перегляди
Російські загарбники втратили 1020 військових та 458 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ7 жовтня, 04:42 • 26366 перегляди
Країни ЄС домовилися обмежити поїздки російських дипломатів на тлі сплеску потенційно шпигунських атак - FT7 жовтня, 05:57 • 20890 перегляди
рф атакувала Україну балістикою та 152 безпілотниками: знешкоджено 88 дронів7 жовтня, 06:06 • 13339 перегляди
Публікації
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
07:13 • 31260 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 51771 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 61107 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 101250 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 200948 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Микола Тищенко
Джо Байден
Олег Кіпер
Антоніо Таяні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Іспанія
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу11:00 • 3484 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 23300 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 76332 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 71960 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 146973 перегляди
Актуальне
Північний потік
Facebook
Spotify
ChatGPT
E-6 Mercury

Європарламент схвалив спрощення призупинки безвізу: що передбачається

Київ • УНН

 • 1270 перегляди

Європейський парламент проголосував за гнучкіший механізм призупинення дії безвізового режиму в ЄС, включивши до підстав гібридні загрози та «золоті паспорти». Законодавство, неофіційно узгоджене раніше, було схвалено 518 голосами «за» та набуде чинності після офіційного ухвалення Радою ЄС.

Європарламент схвалив спрощення призупинки безвізу: що передбачається

Європейський парламент проголосував за гнучкіший механізм призупинення дії безвізового режиму в ЄС, включивши до підстав гібридні загрози та "золоті паспорти", порушення прав людини та невиконання рішень міжнародних судів, повідомили у євроінституції у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Європарламент підтримав законодавство, яке спрощує скасування права на безвізовий режим в ЄС для країн, які становлять загрозу безпеці або порушують права людини", - ідеться у повідомленні.

Під час голосування у вівторок депутати Європарламенту, як вказано, схвалили реформу механізму припинення дії віз ЄС щодо 61 країни, громадяни яких наразі можуть в'їжджати до Шенгенської зони без візи на короткострокові періоди до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Законодавство, уже неофіційно узгоджене парламентськими переговорниками та членами Ради ЄС, було схвалено на пленарному засіданні 518 голосами "за", при 96 "проти" та при 24 тих, хто утримався.

Цей механізм дозволяє Європейській комісії відновлювати візовий режим для конкретної країни за наявності проблем із безпекою - спочатку тимчасово, до завершення розслідування та діалогу, а потім постійно, якщо проблеми зберігаються. Підстави включають загрози внутрішній безпеці (включаючи зростання кількості тяжких злочинів, що скоюються громадянами відповідної країни), а також значне збільшення кількості відхилених заяв про надання притулку, відмов у в'їзді або кількості осіб, що прострочили візи.

Нові підстави для призупинки безвізу

Реформа, як повідомляється, додає нові підстави для припинення безвізу, а саме:

  • гібридні загрози (наприклад, інструменталізація мігрантів, що спонсорується державою);
    • програми отримання громадянства інвесторами (або «золоті паспорти»), що викликають побоювання щодо безпеки;
      • невідповідність візовій політиці ЄС;
        • порушення Статуту ООН, міжнародного права прав людини чи гуманітарного права;
          • невиконання рішень міжнародних судів.

            Ці доповнення, як вказано, прирівнюють підстави для призупинення до підстав для надання безвізового режиму та спрямовані на створення ефекту стримування. Існуючі підстави, включаючи побоювання щодо безпеки та відсутність співпраці у питаннях реадмісії, як зазначається, будуть збережені.

            Що для посадовців з третіх країн

            "Щоб утримати уряди третіх країн від порушення умов угод про безвізовий режим для короткострокового перебування, законодавство надасть ЄС більшої гнучкості у питаннях припинення дії безвізового режиму для державних службовців, які можуть нести відповідальність за порушення прав людини або інші порушення, допущені урядом", - зазначили у Європарламенті.

            З реформою поріг з метою оцінки "істотного" збільшення кількості осіб, які перебувають у країні без дозволу, чи кількості тяжких кримінальних злочинів, як повідомляється, буде встановлено на рівні 30%. Поріг для розрахунку низького рівня задоволення клопотань про надання притулку буде встановлено на рівні 20%. В обґрунтованих випадках Єврокомісія також зможе відхилятися від цих порогів.

            Що далі

            Законодавство ще має офіційно ухвалити Рада ЄС. Воно набуде чинності за 20 днів після публікації в Офіційному журналі ЄС.

            Як працюватиме система

            Згідно з новими правилами, Європейська комісія (на пропозицію зацікавленої держави-члена або з власної ініціативи, а також з урахуванням інформації, отриманої від будь-якої інституції ЄС) може розпочати процес призупинення безвізового режиму для громадян третіх країн до Шенгенської зони, спочатку тимчасово, а потім, якщо проблеми не будуть вирішені, назавжди. На сьогодні, як повідомляється, безвізовий режим було скасовано лише один раз - у випадку Вануату.

            Юлія Шрамко

            ПолітикаНовини СвітуНаші за кордоном
            Європейський парламент
            Рада Європейського Союзу
            Європейська комісія
            Організація Об'єднаних Націй