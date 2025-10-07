Європарламент схвалив спрощення призупинки безвізу: що передбачається

Європейський парламент проголосував за гнучкіший механізм призупинення дії безвізового режиму в ЄС, включивши до підстав гібридні загрози та "золоті паспорти", порушення прав людини та невиконання рішень міжнародних судів, повідомили у євроінституції у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Європарламент підтримав законодавство, яке спрощує скасування права на безвізовий режим в ЄС для країн, які становлять загрозу безпеці або порушують права людини", - ідеться у повідомленні.

Під час голосування у вівторок депутати Європарламенту, як вказано, схвалили реформу механізму припинення дії віз ЄС щодо 61 країни, громадяни яких наразі можуть в'їжджати до Шенгенської зони без візи на короткострокові періоди до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Законодавство, уже неофіційно узгоджене парламентськими переговорниками та членами Ради ЄС, було схвалено на пленарному засіданні 518 голосами "за", при 96 "проти" та при 24 тих, хто утримався.

Цей механізм дозволяє Європейській комісії відновлювати візовий режим для конкретної країни за наявності проблем із безпекою - спочатку тимчасово, до завершення розслідування та діалогу, а потім постійно, якщо проблеми зберігаються. Підстави включають загрози внутрішній безпеці (включаючи зростання кількості тяжких злочинів, що скоюються громадянами відповідної країни), а також значне збільшення кількості відхилених заяв про надання притулку, відмов у в'їзді або кількості осіб, що прострочили візи.

Нові підстави для призупинки безвізу

Реформа, як повідомляється, додає нові підстави для припинення безвізу, а саме:

гібридні загрози (наприклад, інструменталізація мігрантів, що спонсорується державою);

програми отримання громадянства інвесторами (або «золоті паспорти»), що викликають побоювання щодо безпеки;

невідповідність візовій політиці ЄС;

порушення Статуту ООН, міжнародного права прав людини чи гуманітарного права;

невиконання рішень міжнародних судів.

Ці доповнення, як вказано, прирівнюють підстави для призупинення до підстав для надання безвізового режиму та спрямовані на створення ефекту стримування. Існуючі підстави, включаючи побоювання щодо безпеки та відсутність співпраці у питаннях реадмісії, як зазначається, будуть збережені.

Що для посадовців з третіх країн

"Щоб утримати уряди третіх країн від порушення умов угод про безвізовий режим для короткострокового перебування, законодавство надасть ЄС більшої гнучкості у питаннях припинення дії безвізового режиму для державних службовців, які можуть нести відповідальність за порушення прав людини або інші порушення, допущені урядом", - зазначили у Європарламенті.

З реформою поріг з метою оцінки "істотного" збільшення кількості осіб, які перебувають у країні без дозволу, чи кількості тяжких кримінальних злочинів, як повідомляється, буде встановлено на рівні 30%. Поріг для розрахунку низького рівня задоволення клопотань про надання притулку буде встановлено на рівні 20%. В обґрунтованих випадках Єврокомісія також зможе відхилятися від цих порогів.

Що далі

Законодавство ще має офіційно ухвалити Рада ЄС. Воно набуде чинності за 20 днів після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Як працюватиме система

Згідно з новими правилами, Європейська комісія (на пропозицію зацікавленої держави-члена або з власної ініціативи, а також з урахуванням інформації, отриманої від будь-якої інституції ЄС) може розпочати процес призупинення безвізового режиму для громадян третіх країн до Шенгенської зони, спочатку тимчасово, а потім, якщо проблеми не будуть вирішені, назавжди. На сьогодні, як повідомляється, безвізовий режим було скасовано лише один раз - у випадку Вануату.