Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Европарламент одобрил упрощение приостановки безвиза: что предусматривается

Киев • УНН

 • 1072 просмотра

Европейский парламент проголосовал за более гибкий механизм приостановления действия безвизового режима в ЕС, включив в основания гибридные угрозы и «золотые паспорта». Законодательство, неофициально согласованное ранее, было одобрено 518 голосами «за» и вступит в силу после официального принятия Советом ЕС.

Европарламент одобрил упрощение приостановки безвиза: что предусматривается

Европейский парламент проголосовал за более гибкий механизм приостановления действия безвизового режима в ЕС, включив в основания гибридные угрозы и "золотые паспорта", нарушения прав человека и невыполнение решений международных судов, сообщили в евроинституции во вторник, пишет УНН.

Детали

"Европарламент поддержал законодательство, которое упрощает отмену права на безвизовый режим в ЕС для стран, представляющих угрозу безопасности или нарушающих права человека", - говорится в сообщении.

Во время голосования во вторник депутаты Европарламента, как указано, одобрили реформу механизма приостановления действия виз ЕС в отношении 61 страны, граждане которых в настоящее время могут въезжать в Шенгенскую зону без визы на краткосрочные периоды до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Законодательство, уже неофициально согласованное парламентскими переговорщиками и членами Совета ЕС, было одобрено на пленарном заседании 518 голосами "за", при 96 "против" и при 24 воздержавшихся.

Этот механизм позволяет Европейской комиссии восстанавливать визовый режим для конкретной страны при наличии проблем с безопасностью - сначала временно, до завершения расследования и диалога, а затем постоянно, если проблемы сохраняются. Основания включают угрозы внутренней безопасности (включая рост числа тяжких преступлений, совершаемых гражданами соответствующей страны), а также значительное увеличение числа отклоненных заявлений о предоставлении убежища, отказов во въезде или числа лиц, просрочивших визы.

Новые основания для приостановки безвиза

Реформа, как сообщается, добавляет новые основания для прекращения безвиза, а именно:

  • гибридные угрозы (например, инструментализация мигрантов, спонсируемая государством);
    • программы получения гражданства инвесторами (или «золотые паспорта»), вызывающие опасения относительно безопасности;
      • несоответствие визовой политике ЕС;
        • нарушение Устава ООН, международного права прав человека или гуманитарного права;
          • невыполнение решений международных судов.

            Эти дополнения, как указано, приравнивают основания для приостановления к основаниям для предоставления безвизового режима и направлены на создание эффекта сдерживания. Существующие основания, включая опасения относительно безопасности и отсутствие сотрудничества в вопросах реадмиссии, как отмечается, будут сохранены.

            Что для должностных лиц из третьих стран

            "Чтобы удержать правительства третьих стран от нарушения условий соглашений о безвизовом режиме для краткосрочного пребывания, законодательство предоставит ЕС большую гибкость в вопросах приостановления действия безвизового режима для государственных служащих, которые могут нести ответственность за нарушения прав человека или другие нарушения, допущенные правительством", - отметили в Европарламенте.

            С реформой порог с целью оценки "существенного" увеличения числа лиц, находящихся в стране без разрешения, или числа тяжких уголовных преступлений, как сообщается, будет установлен на уровне 30%. Порог для расчета низкого уровня удовлетворения ходатайств о предоставлении убежища будет установлен на уровне 20%. В обоснованных случаях Еврокомиссия также сможет отклоняться от этих порогов.

            Что дальше

            Законодательство еще должно официально принять Совет ЕС. Оно вступит в силу через 20 дней после публикации в Официальном журнале ЕС.

            Как будет работать система

            Согласно новым правилам, Европейская комиссия (по предложению заинтересованного государства-члена или по собственной инициативе, а также с учетом информации, полученной от любого института ЕС) может начать процесс приостановления безвизового режима для граждан третьих стран в Шенгенскую зону, сначала временно, а затем, если проблемы не будут решены, навсегда. На сегодняшний день, как сообщается, безвизовый режим был отменен только один раз - в случае Вануату.

            Юлия Шрамко

