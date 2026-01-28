Угроза существованию Шенгенской зоны: 70% европейцев выступают за возвращение национального контроля над границами

Новый масштабный опрос, проведенный в 23 странах Европейского Союза, зафиксировал критический рост скептицизма в отношении общей миграционной политики Брюсселя. Большинство граждан требуют от руководства ЕС предоставить национальным правительствам право самостоятельно охранять границы своих государств, что ставит под угрозу существование Шенгенской зоны. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Согласно исследованию компании FGS Global, проведенному для издания Politico, 71% из почти 12 тысяч респондентов считают, что государства-члены должны иметь значительно больше полномочий для управления иммиграционными процессами. Такие результаты появились на фоне длительных споров в Брюсселе относительно реформирования системы защиты внешних границ и распределения нагрузки между странами блока.

С 2025 года уже 12 правительств ЕС официально сообщили Еврокомиссии о введении временного пограничного контроля, причем восемь из них назвали основной причиной именно неконтролируемую миграцию. Хотя правила Шенгена позволяют такие меры только как крайний случай, на практике многие страны сохраняют проверки на границах уже несколько лет подряд.

Угроза для Шенгенской зоны и "вторичные перемещения"

Министры внутренних дел стран ЕС во время недавней встречи на Кипре подчеркнули, что будущее Европы без внутренних границ "зависит от доверия и общей ответственности".

Однако доверие подрывается из-за так называемых вторичных перемещений – когда мигранты, прибыв в Италию или Грецию, беспрепятственно движутся дальше в более богатые страны Северной и Западной Европы.

Отход от координации на уровне ЕС в пользу национальных барьеров может привести к фактическому распаду Шенгенской зоны, которая является одним из главных достижений европейской интеграции. Сейчас Брюссель пытается найти компромисс, который бы удовлетворил требования избирателей относительно безопасности, не разрушая при этом свободу передвижения внутри блока.

