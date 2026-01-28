Угроза существованию Шенгенской зоны: 70% европейцев выступают за возвращение национального контроля над границами

$43.130.01
03:48 • 4564 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 21999 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 38705 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 30527 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 44170 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 27311 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 47892 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 24674 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 18441 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 39941 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Популярные новости
На Харьковщине завершены спасательные работы в поезде, который атаковал "шахед", точное количество жертв сообщат после ДНК-экспертизы27 января, 21:31 • 5264 просмотра
Цена на золото в очередной раз достигла исторического максимума на фоне глобальной нестабильности27 января, 22:12 • 6262 просмотра
В Крыму прозвучала серия взрывов: Керченский мост перекрыт, атакованы аэродромы - мониторы27 января, 22:31 • 10312 просмотра
В Белом доме появилось фото Трампа с путиным, сделанное во время встречи на Аляске27 января, 22:53 • 4176 просмотра
Правительство Венгрии запустило петицию против финансовой помощи Украине перед выборами с провокационными изображениями Зеленского27 января, 23:29 • 9218 просмотра
публикации
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 44183 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 32994 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 47899 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 47373 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть27 января, 11:34 • 39947 просмотра
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 16329 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 16248 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 23889 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 27756 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 34914 просмотра
Угроза существованию Шенгенской зоны: 70% европейцев выступают за возвращение национального контроля над границами

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Новый опрос в 23 странах ЕС выявил рост скептицизма относительно миграционной политики Брюсселя. Большинство граждан требуют от национальных правительств самостоятельно охранять границы, что угрожает Шенгенской зоне.

Угроза существованию Шенгенской зоны: 70% европейцев выступают за возвращение национального контроля над границами

Новый масштабный опрос, проведенный в 23 странах Европейского Союза, зафиксировал критический рост скептицизма в отношении общей миграционной политики Брюсселя. Большинство граждан требуют от руководства ЕС предоставить национальным правительствам право самостоятельно охранять границы своих государств, что ставит под угрозу существование Шенгенской зоны. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Согласно исследованию компании FGS Global, проведенному для издания Politico, 71% из почти 12 тысяч респондентов считают, что государства-члены должны иметь значительно больше полномочий для управления иммиграционными процессами. Такие результаты появились на фоне длительных споров в Брюсселе относительно реформирования системы защиты внешних границ и распределения нагрузки между странами блока.

ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы07.11.25, 13:23 • 26447 просмотров

С 2025 года уже 12 правительств ЕС официально сообщили Еврокомиссии о введении временного пограничного контроля, причем восемь из них назвали основной причиной именно неконтролируемую миграцию. Хотя правила Шенгена позволяют такие меры только как крайний случай, на практике многие страны сохраняют проверки на границах уже несколько лет подряд.

Угроза для Шенгенской зоны и "вторичные перемещения"

Министры внутренних дел стран ЕС во время недавней встречи на Кипре подчеркнули, что будущее Европы без внутренних границ "зависит от доверия и общей ответственности".

В ЕС окончательно одобрили новые правила приостановки безвиза: что предусматривается и когда заработает17.11.25, 16:45 • 3500 просмотров

Однако доверие подрывается из-за так называемых вторичных перемещений – когда мигранты, прибыв в Италию или Грецию, беспрепятственно движутся дальше в более богатые страны Северной и Западной Европы.

Отход от координации на уровне ЕС в пользу национальных барьеров может привести к фактическому распаду Шенгенской зоны, которая является одним из главных достижений европейской интеграции. Сейчас Брюссель пытается найти компромисс, который бы удовлетворил требования избирателей относительно безопасности, не разрушая при этом свободу передвижения внутри блока.

Европарламент поддержал идею "военного Шенгена" для быстрого перемещения войск в ЕС17.12.25, 17:05 • 3592 просмотра

Степан Гафтко

