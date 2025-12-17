$42.180.06
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
11:22 • 18592 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 15232 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 15704 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 17447 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 19405 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 17583 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 27389 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 46312 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 38727 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
Европарламент поддержал идею "военного Шенгена" для быстрого перемещения войск в ЕС

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Депутаты Европарламента поддержали резолюцию об отмене внутренних границ для передвижения войск и техники в пределах ЕС, что усилит военную мобильность. Это решение принято на фоне войны России против Украины, с целью быстрого трансграничного перемещения войск и техники.

Европарламент поддержал идею "военного Шенгена" для быстрого перемещения войск в ЕС

Депутаты Европейского парламента поддержали резолюцию, предусматривающую отмену внутренних границ для передвижения войск и техники в пределах ЕС и усиление военной мобильности на фоне войны россии против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европейский парламент.

Подробности

В резолюции отмечается, что война россии против Украины привлекла внимание к необходимости быстрого трансграничного перемещения войск, техники и активов по всей Европе. Депутаты подчеркнули, что военная мобильность является ключевым элементом общей безопасности и обороны ЕС, особенно для восточного фланга, в частности стран Балтии и Польши.

Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии увеличить финансирование военной мобильности в следующем долгосрочном бюджете ЕС до более чем 17 млрд евро и призвал государства-члены не сокращать эту сумму. По оценкам депутатов, модернизация около 500 критических инфраструктурных объектов, в частности мостов и тоннелей, потребует не менее 100 млрд евро.

Кроме того, депутаты указали, что, несмотря на достигнутый прогресс, в ЕС до сих пор существуют административные, финансовые и инфраструктурные барьеры, из-за которых перемещение военной техники по всему ЕС может длиться более месяца. Они призвали к созданию "военной Шенгенской зоны", подкрепленной рабочей группой по вопросам военной мобильности и европейским координатором для оптимизации реализации различных инициатив, а Комиссия должна предоставить дорожную карту.

Резолюция также подчеркивает важность сотрудничества ЕС и НАТО. Европарламент предлагает проводить регулярные совместные учения и стресс-тесты для выявления и устранения препятствий.

Депутаты Европарламента также хотят, чтобы ЕС последовал примеру НАТО и обеспечил, чтобы войска быстрого реагирования имели возможность пересекать внутренние границы ЕС в течение трех дней в мирное время и 24 часов в кризисных ситуациях.

Чтобы сохранить силу и способность Европы сдерживать агрессоров, крайне важно, чтобы мы продемонстрировали нашу готовность действовать. Это включает способность быстро развертывать войска и оборудование по всему ЕС. Преодоление административного бремени и развитие потенциала и инфраструктуры двойного назначения – это не роскошь, а необходимость. Парламент подчеркивает работу, которую еще предстоит проделать для достижения настоящей "военной Шенгенской зоны", и это должно быть сделано как можно скорее

- заявил содокладчик Европейского парламента Петрас Ауштрявичюс.

Резолюция о военной мобильности была принята 493 голосами "за", 127 - "против", а 38 депутатов воздержались. Теперь профильные комитеты Европарламента по вопросам транспорта и обороны начнут работу над законодательным пакетом по военной мобильности, предложенным Европейской комиссией.

Напомним

российский диктатор владимир путин во время выступления на ежегодной коллегии министерства обороны выступил с очередными агрессивными заявлениями в адрес Европы и Украины. Он заверил, что россия "безусловно" достигнет своих территориальных целей в войне, которую москва продолжает называть "специальной военной операцией", выбрав для этого либо дипломатический путь, либо военную силу.

Алла Киосак

