Европарламент поддержал идею "военного Шенгена" для быстрого перемещения войск в ЕС

Депутаты Европейского парламента поддержали резолюцию, предусматривающую отмену внутренних границ для передвижения войск и техники в пределах ЕС и усиление военной мобильности на фоне войны россии против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европейский парламент.

Подробности

В резолюции отмечается, что война россии против Украины привлекла внимание к необходимости быстрого трансграничного перемещения войск, техники и активов по всей Европе. Депутаты подчеркнули, что военная мобильность является ключевым элементом общей безопасности и обороны ЕС, особенно для восточного фланга, в частности стран Балтии и Польши.

Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии увеличить финансирование военной мобильности в следующем долгосрочном бюджете ЕС до более чем 17 млрд евро и призвал государства-члены не сокращать эту сумму. По оценкам депутатов, модернизация около 500 критических инфраструктурных объектов, в частности мостов и тоннелей, потребует не менее 100 млрд евро.

Кроме того, депутаты указали, что, несмотря на достигнутый прогресс, в ЕС до сих пор существуют административные, финансовые и инфраструктурные барьеры, из-за которых перемещение военной техники по всему ЕС может длиться более месяца. Они призвали к созданию "военной Шенгенской зоны", подкрепленной рабочей группой по вопросам военной мобильности и европейским координатором для оптимизации реализации различных инициатив, а Комиссия должна предоставить дорожную карту.

Резолюция также подчеркивает важность сотрудничества ЕС и НАТО. Европарламент предлагает проводить регулярные совместные учения и стресс-тесты для выявления и устранения препятствий.

Депутаты Европарламента также хотят, чтобы ЕС последовал примеру НАТО и обеспечил, чтобы войска быстрого реагирования имели возможность пересекать внутренние границы ЕС в течение трех дней в мирное время и 24 часов в кризисных ситуациях.

Чтобы сохранить силу и способность Европы сдерживать агрессоров, крайне важно, чтобы мы продемонстрировали нашу готовность действовать. Это включает способность быстро развертывать войска и оборудование по всему ЕС. Преодоление административного бремени и развитие потенциала и инфраструктуры двойного назначения – это не роскошь, а необходимость. Парламент подчеркивает работу, которую еще предстоит проделать для достижения настоящей "военной Шенгенской зоны", и это должно быть сделано как можно скорее - заявил содокладчик Европейского парламента Петрас Ауштрявичюс.

Резолюция о военной мобильности была принята 493 голосами "за", 127 - "против", а 38 депутатов воздержались. Теперь профильные комитеты Европарламента по вопросам транспорта и обороны начнут работу над законодательным пакетом по военной мобильности, предложенным Европейской комиссией.

Напомним

российский диктатор владимир путин во время выступления на ежегодной коллегии министерства обороны выступил с очередными агрессивными заявлениями в адрес Европы и Украины. Он заверил, что россия "безусловно" достигнет своих территориальных целей в войне, которую москва продолжает называть "специальной военной операцией", выбрав для этого либо дипломатический путь, либо военную силу.