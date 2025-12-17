Європарламент підтримав ідею “військового Шенгену” для швидкого переміщення військ у ЄС

Депутати Європейського парламенту підтримали резолюцію, яка передбачає скасування внутрішніх кордонів для пересування військ і техніки в межах ЄС та посилення військової мобільності на тлі війни росії проти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Європейський парламент.

Деталі

У резолюції зазначається, що війна росії проти України привернула увагу до потреби у швидкому транскордонному переміщенні військ, техніки та активів по всій Європі. Депутати наголосили, що військова мобільність є ключовим елементом спільної безпеки та оборони ЄС, особливо для східного флангу, зокрема країн Балтії та Польщі.

Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії збільшити фінансування військової мобільності у наступному довгостроковому бюджеті ЄС до понад 17 млрд євро та закликав держави-члени не скорочувати цю суму. За оцінками депутатів, модернізація близько 500 критичних інфраструктурних об’єктів, зокрема мостів і тунелів, потребуватиме щонайменше 100 млрд євро.

Крім того, депутати вказали, що попри досягнутий прогрес, у ЄС досі існують адміністративні, фінансові та інфраструктурні бар’єри, через які переміщення військової техніки по всьому ЄС може тривати понад місяць. Вони закликали до створення "військової Шенгенської зони", підкріпленої робочою групою з питань військової мобільності та європейським координатором для оптимізації реалізації різних ініціатив, а Комісія має надати дорожню карту.

Резолюція, також, наголошує на важливості співпраці ЄС і НАТО. Європарламент пропонує проводити регулярні спільні навчання і стрес-тести для виявлення та усунення перешкод.

Депутати Європарламенту також хочуть, щоб ЄС наслідував приклад НАТО та забезпечив, щоб війська швидкого реагування мали можливість перетинати внутрішні кордони ЄС протягом трьох днів у мирний час і 24 годин у кризових ситуаціях.

Щоб зберегти силу та здатність Європи стримувати агресорів, вкрай важливо, щоб ми продемонстрували нашу готовність діяти. Це включає здатність швидко розгортати війська та обладнання по всьому ЄС. Подолання адміністративного тягаря та розвиток потенціалу й інфраструктури подвійного використання – це не розкіш, а необхідність. Парламент наголошує на роботі, яку ще потрібно виконати для досягнення справжньої "військової Шенгенської зони", і це має бути зроблено якомога швидше - заявив співдоповідач Європейського парламенту Петрас Ауштрявічюс.

Резолюцію про військову мобільність було прийнято 493 голосами "за", натомість, 127 - "проти", а 38 депутатів утрималися. Тепер профільні комітети Європарламенту з питань транспорту та оборони розпочнуть роботу над законодавчим пакетом щодо військової мобільності, запропонованим Європейською комісією.

