Україна висловлює солідарність з ОАЕ після іранських атак - Сибіга

Андрій Сибіга провів розмову з віце-прем’єр-міністром та міністром закордонних справ ОАЕ, шейхом Абдаллою бін Заїдом Аль Нахаяном. Сторони обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході, захист українців в ОАЕ та подальшу двосторонню співпрацю. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у мережі Х, передає УНН.

Я мав розмову з віце-прем'єр-міністром та міністром закордонних справ ОАЕ, Його Високостю шейхом Абдаллою бін Заїдом Аль Нахаяном. Я висловив солідарність України з ОАЕ, які останніми днями постраждали від особливо великої кількості безрозсудних іранських атак. Ми засуджуємо ці напади, які є неспровокованими та незаконними актами агресії. Вони також демонструють неприйнятну загрозу, яку іранський режим становить для всього регіону та за його межами