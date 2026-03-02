Україна висловлює солідарність з ОАЕ після іранських атак - Сибіга
Андрій Сибіга обговорив безпекову ситуацію на Близькому Сході та захист українців в ОАЕ з міністром закордонних справ ОАЕ. Україна засуджує іранські атаки, що є неспровокованими актами агресії.
Андрій Сибіга провів розмову з віце-прем’єр-міністром та міністром закордонних справ ОАЕ, шейхом Абдаллою бін Заїдом Аль Нахаяном. Сторони обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході, захист українців в ОАЕ та подальшу двосторонню співпрацю. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у мережі Х, передає УНН.
Я мав розмову з віце-прем'єр-міністром та міністром закордонних справ ОАЕ, Його Високостю шейхом Абдаллою бін Заїдом Аль Нахаяном. Я висловив солідарність України з ОАЕ, які останніми днями постраждали від особливо великої кількості безрозсудних іранських атак. Ми засуджуємо ці напади, які є неспровокованими та незаконними актами агресії. Вони також демонструють неприйнятну загрозу, яку іранський режим становить для всього регіону та за його межами
Також, сторони обговорили зусилля щодо підтримки довгострокового миру та безпеки на Близькому Сході.
Ми бажаємо країнам регіону гарантованої безпеки та належного захисту життя. Я звернувся до свого еміратського колеги з проханням забезпечити громадянам України в ОАЕ необхідний захист та турботу за нинішніх обставин. Я вдячний Його Високості за підтвердження того, що їхні права будуть повністю захищені та що вони отримають належне ставлення в усіх аспектах
Крім того, сторони обговорили двосторонню співпрацю, обмінялися запрошеннями до візиту та узгодили можливі майбутні контакти на найвищому рівні.
Посольство України в ОАЕ закликає громадян терміново заповнити облікові форми через загострення безпекової ситуації. Гарячі лінії перевантажені, тому онлайн-форма є основним засобом зв'язку.