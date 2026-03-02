Україна висловлює солідарність з ОАЕ після іранських атак - Сибіга

$43.100.11
Ексклюзив
16:02 • 2258 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
15:45 • 3950 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
15:00 • 5868 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
14:18 • 9958 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03 • 12478 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:36 • 10707 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
13:33 • 12211 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
12:02 • 14706 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 25921 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 16274 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану2 березня, 07:24 • 34116 перегляди
НПЗ Saudi Aramco у Саудівській Аравії постраждав від ймовірного удару дрона, НПЗ у Кувейті від уламків - ЗМІVideo2 березня, 07:29 • 13702 перегляди
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень Photo2 березня, 09:00 • 22454 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 21096 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 13481 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
16:02 • 2258 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 13533 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 21161 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
11:19 • 25921 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 135878 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo15:14 • 1988 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo13:09 • 9596 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти12:03 • 11051 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 74079 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 71643 перегляди
Україна висловлює солідарність з ОАЕ після іранських атак - Сибіга

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Андрій Сибіга обговорив безпекову ситуацію на Близькому Сході та захист українців в ОАЕ з міністром закордонних справ ОАЕ. Україна засуджує іранські атаки, що є неспровокованими актами агресії.

Україна висловлює солідарність з ОАЕ після іранських атак - Сибіга

Андрій Сибіга провів розмову з віце-прем’єр-міністром та міністром закордонних справ ОАЕ, шейхом Абдаллою бін Заїдом Аль Нахаяном. Сторони обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході, захист українців в ОАЕ та подальшу двосторонню співпрацю. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у мережі Х, передає УНН.

Я мав розмову з віце-прем'єр-міністром та міністром закордонних справ ОАЕ, Його Високостю шейхом Абдаллою бін Заїдом Аль Нахаяном. Я висловив солідарність України з ОАЕ, які останніми днями постраждали від особливо великої кількості безрозсудних іранських атак. Ми засуджуємо ці напади, які є неспровокованими та незаконними актами агресії. Вони також демонструють неприйнятну загрозу, яку іранський режим становить для всього регіону та за його межами

- йдеться у дописі.

Також, сторони обговорили зусилля щодо підтримки довгострокового миру та безпеки на Близькому Сході.

Ми бажаємо країнам регіону гарантованої безпеки та належного захисту життя. Я звернувся до свого еміратського колеги з проханням забезпечити громадянам України в ОАЕ необхідний захист та турботу за нинішніх обставин. Я вдячний Його Високості за підтвердження того, що їхні права будуть повністю захищені та що вони отримають належне ставлення в усіх аспектах

- наголошує міністр.

Крім того, сторони обговорили двосторонню співпрацю, обмінялися запрошеннями до візиту та узгодили можливі майбутні контакти на найвищому рівні.

Нагадаємо

Посольство України в ОАЕ закликає громадян терміново заповнити облікові форми через загострення безпекової ситуації. Гарячі лінії перевантажені, тому онлайн-форма є основним засобом зв'язку.

Олександра Василенко

