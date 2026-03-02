Посольство України в ОАЕ закликає громадян терміново заповнити облікові форми через загострення безпекової ситуації в регіоні

Дипломатичне представництво України в Об'єднаних Арабських Еміратах оприлюднило термінове звернення до українців, які перебувають на території ОАЕ та Королівства Бахрейн. У зв'язку з різким погіршенням безпекової обстановки громадян просять внести свої дані до спеціальної інформаційно–облікової форми для координації подальших дій. Про це пише УНН.

Деталі

Через надзвичайно велику кількість звернень гарячі лінії Посольства в Абу-Дабі та Консульства в Дубаї наразі перевантажені, що ускладнює надання оперативної допомоги.

Дипломати наголошують, що заповнення онлайн-форми є основним і найбільш надійним засобом зв'язку з консульським відділом у поточних умовах.

Увага!!! Ця форма є основним засобом зв'язку з консульським відділом Посольства України в ОАЕ та Консульством України в Дубаї. – зазначають у відомстві.

Оперативне інформування про заходи безпеки та рекомендації

Вся актуальна інформація щодо поточного стану безпеки в ОАЕ та Бахрейні, а також покрокові інструкції для українців розміщуються на офіційному сайті Посольства та сторінках у соціальних мережах Facebook та Instagram.

Громадянам рекомендують постійно стежити за оновленнями та дотримуватися всіх порад місцевої влади та українських дипломатів.

Реєстрація через лінк https://forms.gle/rcenuXH8UGxaR5Cu6 дозволить дипломатичному корпусу мати точні дані про кількість українців у зоні ризику та оперативно реагувати на критичні ситуації.