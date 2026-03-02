$43.100.11
50.870.16
ukenru
1 березня, 20:23 • 29874 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 60824 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 58200 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 63919 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 72075 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 73657 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 77285 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 79525 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 82362 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 76100 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Посольство України в ОАЕ закликає громадян терміново заповнити облікові форми через загострення безпекової ситуації в регіоні

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Посольство України в ОАЕ закликає громадян терміново заповнити облікові форми через загострення безпекової ситуації. Гарячі лінії перевантажені, тому онлайн-форма є основним засобом зв'язку.

Посольство України в ОАЕ закликає громадян терміново заповнити облікові форми через загострення безпекової ситуації в регіоні

Дипломатичне представництво України в Об'єднаних Арабських Еміратах оприлюднило термінове звернення до українців, які перебувають на території ОАЕ та Королівства Бахрейн. У зв'язку з різким погіршенням безпекової обстановки громадян просять внести свої дані до спеціальної інформаційно–облікової форми для координації подальших дій. Про це пише УНН.

Деталі

Через надзвичайно велику кількість звернень гарячі лінії Посольства в Абу-Дабі та Консульства в Дубаї наразі перевантажені, що ускладнює надання оперативної допомоги.

Дипломати наголошують, що заповнення онлайн-форми є основним і найбільш надійним засобом зв'язку з консульським відділом у поточних умовах.

Увага!!! Ця форма є основним засобом зв'язку з консульським відділом Посольства України в ОАЕ та Консульством України в Дубаї.

– зазначають у відомстві.

Оперативне інформування про заходи безпеки та рекомендації

Вся актуальна інформація щодо поточного стану безпеки в ОАЕ та Бахрейні, а також покрокові інструкції для українців розміщуються на офіційному сайті Посольства та сторінках у соціальних мережах Facebook та Instagram.

Громадянам рекомендують постійно стежити за оновленнями та дотримуватися всіх порад місцевої влади та українських дипломатів.

Реєстрація через лінк https://forms.gle/rcenuXH8UGxaR5Cu6 дозволить дипломатичному корпусу мати точні дані про кількість українців у зоні ризику та оперативно реагувати на критичні ситуації. 

Степан Гафтко

