1 марта, 20:23 • 30899 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 63330 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 60414 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 66021 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 73722 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 74457 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 77944 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 79692 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 82591 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 76194 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Посольство Украины в ОАЭ призывает граждан срочно заполнить учетные формы из-за обострения ситуации с безопасностью в регионе

Киев • УНН

 • 874 просмотра

Посольство Украины в ОАЭ призывает граждан срочно заполнить учетные формы из-за обострения ситуации с безопасностью. Горячие линии перегружены, поэтому онлайн-форма является основным средством связи.

Посольство Украины в ОАЭ призывает граждан срочно заполнить учетные формы из-за обострения ситуации с безопасностью в регионе

Дипломатическое представительство Украины в Объединенных Арабских Эмиратах обнародовало срочное обращение к украинцам, находящимся на территории ОАЭ и Королевства Бахрейн. В связи с резким ухудшением ситуации с безопасностью граждан просят внести свои данные в специальную информационно-учетную форму для координации дальнейших действий. Об этом пишет УНН.

Подробности

Из-за чрезвычайно большого количества обращений горячие линии Посольства в Абу-Даби и Консульства в Дубае сейчас перегружены, что затрудняет оказание оперативной помощи.

Дипломаты отмечают, что заполнение онлайн-формы является основным и наиболее надежным средством связи с консульским отделом в текущих условиях.

Внимание!!! Эта форма является основным средством связи с консульским отделом Посольства Украины в ОАЭ и Консульством Украины в Дубае.

– отмечают в ведомстве.

Оперативное информирование о мерах безопасности и рекомендациях

Вся актуальная информация о текущем состоянии безопасности в ОАЭ и Бахрейне, а также пошаговые инструкции для украинцев размещаются на официальном сайте Посольства и страницах в социальных сетях Facebook и Instagram.

Гражданам рекомендуется постоянно следить за обновлениями и соблюдать все советы местных властей и украинских дипломатов.

Регистрация по ссылке https://forms.gle/rcenuXH8UGxaR5Cu6 позволит дипломатическому корпусу иметь точные данные о количестве украинцев в зоне риска и оперативно реагировать на критические ситуации. 

Степан Гафтко

Новости МираНаши за границей
Социальная сеть
Дипломатка
Дубай
Абу-Даби
Бахрейн
Объединенные Арабские Эмираты
Facebook
Instagram