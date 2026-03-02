Посольство Украины в ОАЭ призывает граждан срочно заполнить учетные формы из-за обострения ситуации с безопасностью в регионе

Дипломатическое представительство Украины в Объединенных Арабских Эмиратах обнародовало срочное обращение к украинцам, находящимся на территории ОАЭ и Королевства Бахрейн. В связи с резким ухудшением ситуации с безопасностью граждан просят внести свои данные в специальную информационно-учетную форму для координации дальнейших действий. Об этом пишет УНН.

Подробности

Из-за чрезвычайно большого количества обращений горячие линии Посольства в Абу-Даби и Консульства в Дубае сейчас перегружены, что затрудняет оказание оперативной помощи.

Дипломаты отмечают, что заполнение онлайн-формы является основным и наиболее надежным средством связи с консульским отделом в текущих условиях.

Внимание!!! Эта форма является основным средством связи с консульским отделом Посольства Украины в ОАЭ и Консульством Украины в Дубае. – отмечают в ведомстве.

Оперативное информирование о мерах безопасности и рекомендациях

Вся актуальная информация о текущем состоянии безопасности в ОАЭ и Бахрейне, а также пошаговые инструкции для украинцев размещаются на официальном сайте Посольства и страницах в социальных сетях Facebook и Instagram.

Гражданам рекомендуется постоянно следить за обновлениями и соблюдать все советы местных властей и украинских дипломатов.

Регистрация по ссылке https://forms.gle/rcenuXH8UGxaR5Cu6 позволит дипломатическому корпусу иметь точные данные о количестве украинцев в зоне риска и оперативно реагировать на критические ситуации.