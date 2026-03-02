Украина выражает солидарность с ОАЭ после иранских атак - Сибига
Киев • УНН
Андрей Сибига обсудил ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и защиту украинцев в ОАЭ с министром иностранных дел ОАЭ. Украина осуждает иранские атаки, которые являются неспровоцированными актами агрессии.
Андрей Сибига провел беседу с вице-премьер-министром и министром иностранных дел ОАЭ, шейхом Абдаллой бин Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, защиту украинцев в ОАЭ и дальнейшее двустороннее сотрудничество. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в сети Х, передает УНН.
Я имел разговор с вице-премьер-министром и министром иностранных дел ОАЭ, Его Высочеством шейхом Абдаллой бин Заидом Аль Нахайяном. Я выразил солидарность Украины с ОАЭ, которые в последние дни пострадали от особо большого количества безрассудных иранских атак. Мы осуждаем эти нападения, которые являются неспровоцированными и незаконными актами агрессии. Они также демонстрируют неприемлемую угрозу, которую иранский режим представляет для всего региона и за его пределами
Также стороны обсудили усилия по поддержанию долгосрочного мира и безопасности на Ближнем Востоке.
Мы желаем странам региона гарантированной безопасности и надлежащей защиты жизни. Я обратился к своему эмиратскому коллеге с просьбой обеспечить гражданам Украины в ОАЭ необходимую защиту и заботу в нынешних обстоятельствах. Я благодарен Его Высочеству за подтверждение того, что их права будут полностью защищены и что они получат надлежащее отношение во всех аспектах
Кроме того, стороны обсудили двустороннее сотрудничество, обменялись приглашениями к визиту и согласовали возможные будущие контакты на высшем уровне.
Напомним
Посольство Украины в ОАЭ призывает граждан срочно заполнить учетные формы из-за обострения ситуации с безопасностью. Горячие линии перегружены, поэтому онлайн-форма является основным средством связи.