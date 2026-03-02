Украина выражает солидарность с ОАЭ после иранских атак - Сибига

$43.100.11
50.870.16
ukenru
Эксклюзив
16:02 • 9408 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
15:45 • 10618 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
15:00 • 10544 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
14:18 • 12451 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
14:03 • 14639 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
13:36 • 11629 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
13:33 • 12931 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
12:02 • 15087 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 27634 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
2 марта, 11:00 • 16502 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.2м/с
70%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана2 марта, 07:24 • 35970 просмотра
НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии пострадал от предполагаемого удара дрона, НПЗ в Кувейте от обломков - СМИVideo2 марта, 07:29 • 15454 просмотра
Владелице энергокомпании и трем должностным лицам сообщено о подозрении в хищении почти 68 млн гривенPhoto2 марта, 09:00 • 24333 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 24333 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto13:28 • 16808 просмотра
публикации
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
16:02 • 9404 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto13:28 • 16969 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 24499 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 27632 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 137514 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Андрей Сибига
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo15:14 • 3798 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo13:09 • 10714 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты12:03 • 11975 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 74951 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 72526 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Airbus A380
Старлинк

Украина выражает солидарность с ОАЭ после иранских атак - Сибига

Киев • УНН

 • 2064 просмотра

Андрей Сибига обсудил ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и защиту украинцев в ОАЭ с министром иностранных дел ОАЭ. Украина осуждает иранские атаки, которые являются неспровоцированными актами агрессии.

Украина выражает солидарность с ОАЭ после иранских атак - Сибига

Андрей Сибига провел беседу с вице-премьер-министром и министром иностранных дел ОАЭ, шейхом Абдаллой бин Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, защиту украинцев в ОАЭ и дальнейшее двустороннее сотрудничество. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в сети Х, передает УНН.

Я имел разговор с вице-премьер-министром и министром иностранных дел ОАЭ, Его Высочеством шейхом Абдаллой бин Заидом Аль Нахайяном. Я выразил солидарность Украины с ОАЭ, которые в последние дни пострадали от особо большого количества безрассудных иранских атак. Мы осуждаем эти нападения, которые являются неспровоцированными и незаконными актами агрессии. Они также демонстрируют неприемлемую угрозу, которую иранский режим представляет для всего региона и за его пределами

- говорится в сообщении.

Также стороны обсудили усилия по поддержанию долгосрочного мира и безопасности на Ближнем Востоке.

Мы желаем странам региона гарантированной безопасности и надлежащей защиты жизни. Я обратился к своему эмиратскому коллеге с просьбой обеспечить гражданам Украины в ОАЭ необходимую защиту и заботу в нынешних обстоятельствах. Я благодарен Его Высочеству за подтверждение того, что их права будут полностью защищены и что они получат надлежащее отношение во всех аспектах

- подчеркивает министр.

Кроме того, стороны обсудили двустороннее сотрудничество, обменялись приглашениями к визиту и согласовали возможные будущие контакты на высшем уровне.

Напомним

Посольство Украины в ОАЭ призывает граждан срочно заполнить учетные формы из-за обострения ситуации с безопасностью. Горячие линии перегружены, поэтому онлайн-форма является основным средством связи.

Александра Василенко

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Столкновения
Андрей Сибига
Объединенные Арабские Эмираты
Украина