Украина выражает солидарность с ОАЭ после иранских атак - Сибига

Андрей Сибига провел беседу с вице-премьер-министром и министром иностранных дел ОАЭ, шейхом Абдаллой бин Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, защиту украинцев в ОАЭ и дальнейшее двустороннее сотрудничество. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в сети Х, передает УНН.

Я имел разговор с вице-премьер-министром и министром иностранных дел ОАЭ, Его Высочеством шейхом Абдаллой бин Заидом Аль Нахайяном. Я выразил солидарность Украины с ОАЭ, которые в последние дни пострадали от особо большого количества безрассудных иранских атак. Мы осуждаем эти нападения, которые являются неспровоцированными и незаконными актами агрессии. Они также демонстрируют неприемлемую угрозу, которую иранский режим представляет для всего региона и за его пределами

Также стороны обсудили усилия по поддержанию долгосрочного мира и безопасности на Ближнем Востоке.

Мы желаем странам региона гарантированной безопасности и надлежащей защиты жизни. Я обратился к своему эмиратскому коллеге с просьбой обеспечить гражданам Украины в ОАЭ необходимую защиту и заботу в нынешних обстоятельствах. Я благодарен Его Высочеству за подтверждение того, что их права будут полностью защищены и что они получат надлежащее отношение во всех аспектах