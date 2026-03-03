МАГАТЕ підтвердило пошкодження іранського заводу зі збагачення урану в Натанзі

$43.230.13
50.600.26
ukenru
09:06 • 2586 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
06:18 • 12653 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 65578 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 66937 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 47861 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 44972 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 38272 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 21407 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 18921 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 17840 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
77%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Іранський режим протягом багатьох років є одним із головних джерел міжнародної дестабілізації - Сибіга3 березня, 00:48 • 20296 перегляди
Посольство США в Ер-Ріяді атаковано двома дронами, спалахнула пожежа3 березня, 01:59 • 7740 перегляди
Держдеп США закликав американців негайно покинути країни Близького СходуPhoto3 березня, 03:07 • 9244 перегляди
Ізраїль заявив про одночасні удари в Тегерані та Бейруті06:54 • 12756 перегляди
Іран застосував російську тактику ударів БПЛА по державах Перської затоки - WSJ07:59 • 13641 перегляди
Публікації
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 4640 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 30161 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 65578 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 47194 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 54121 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Марк Рютте
Марко Рубіо
Актуальні місця
Іран
Сполучені Штати Америки
Україна
Ізраїль
Саудівська Аравія
Реклама
УНН Lite
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 17796 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 25184 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 29250 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 29177 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 86623 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
MIM-104 Patriot

МАГАТЕ підтвердило пошкодження іранського заводу зі збагачення урану в Натанзі

Київ • УНН

 • 280 перегляди

Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило пошкодження іранського заводу зі збагачення урану в Натанзі. Радіологічних наслідків не очікується, хоча ядерні матеріали, ймовірно, залишаються на території.

МАГАТЕ підтвердило пошкодження іранського заводу зі збагачення урану в Натанзі

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило у вівторок, що іранський завод зі збагачення урану в Натанзі отримав "деякі нещодавні ушкодження" під час американсько-ізраїльської авіаційної кампанії, хоча й зазначило, що "радіологічних наслідків не очікується", пише УНН.

На основі останніх доступних супутникових знімків МАГАТЕ тепер може підтвердити деякі нещодавні пошкодження вхідних будівель підземного заводу зі збагачення палива (FEP) в Натанзі в Ірані. Радіологічних наслідків не очікується, і додаткового впливу на самому FEP, який був серйозно пошкоджений під час червневого конфлікту, не виявлено

- повідомили у МАГАТЕ у вівторок.

Доповнення

Раніше Натанз зазнав атаки США під час 12-денної ірано-ізраїльської війни у ​​червні.

Як зазначає AP, вважається, що ядерні матеріали досі знаходяться на території заводу, поховані разом із пошкодженими та зруйнованими центрифугами. Однак МАГАТЕ не дозволялося відвідувати жоден із об'єктів, атакованих Іраном, з моменту закінчення війни.

Юлія Шрамко

Світ
Ядерна зброя
Енергетика
Сутички
Ассошіейтед Прес
Міжнародне агентство з атомної енергії
Іран