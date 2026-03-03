МАГАТЕ підтвердило пошкодження іранського заводу зі збагачення урану в Натанзі
Київ • УНН
Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило пошкодження іранського заводу зі збагачення урану в Натанзі. Радіологічних наслідків не очікується, хоча ядерні матеріали, ймовірно, залишаються на території.
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило у вівторок, що іранський завод зі збагачення урану в Натанзі отримав "деякі нещодавні ушкодження" під час американсько-ізраїльської авіаційної кампанії, хоча й зазначило, що "радіологічних наслідків не очікується", пише УНН.
На основі останніх доступних супутникових знімків МАГАТЕ тепер може підтвердити деякі нещодавні пошкодження вхідних будівель підземного заводу зі збагачення палива (FEP) в Натанзі в Ірані. Радіологічних наслідків не очікується, і додаткового впливу на самому FEP, який був серйозно пошкоджений під час червневого конфлікту, не виявлено
Доповнення
Раніше Натанз зазнав атаки США під час 12-денної ірано-ізраїльської війни у червні.
Як зазначає AP, вважається, що ядерні матеріали досі знаходяться на території заводу, поховані разом із пошкодженими та зруйнованими центрифугами. Однак МАГАТЕ не дозволялося відвідувати жоден із об'єктів, атакованих Іраном, з моменту закінчення війни.