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Трамп подтвердил визит в Китай и встречу с Путиным и Си

Киев • УНН

 • 2860 просмотра

Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе отправится в Китай. Он может встретиться с Путиным и Си Цзиньпином для переговоров.

Трамп подтвердил визит в Китай и встречу с Путиным и Си

Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе отправится в Китай и может встретиться с российским диктатором владимиром путиным и лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам Трампа, стороны "собираются обсудить множество тем".

Я собираюсь в Китай. ... Одна из встреч, думаю, будет с президентом путиным и президентом Си. И это будет интересно. Мы поговорим о многих вещах, в частности о денуклеаризации, но мы поговорим о многих вещах

- сказал Трамп.

После этого он отметил, что "мы пытаемся положить конец войне в Иране, и у нас это хорошо получается".

Напомним

Китай заявил, что контактирует с США и Россией по поводу встречи их президентов на саммите АТЭС.

Трамп встретился с посланником путина в Белом доме, но не с украинскими представителями - AP06.11.26, 08:17 • 11723 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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