Трамп подтвердил визит в Китай и встречу с Путиным и Си
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе отправится в Китай. Он может встретиться с Путиным и Си Цзиньпином для переговоров.
Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе отправится в Китай и может встретиться с российским диктатором владимиром путиным и лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам Трампа, стороны "собираются обсудить множество тем".
Я собираюсь в Китай. ... Одна из встреч, думаю, будет с президентом путиным и президентом Си. И это будет интересно. Мы поговорим о многих вещах, в частности о денуклеаризации, но мы поговорим о многих вещах
После этого он отметил, что "мы пытаемся положить конец войне в Иране, и у нас это хорошо получается".
Напомним
Китай заявил, что контактирует с США и Россией по поводу встречи их президентов на саммите АТЭС.
Трамп встретился с посланником путина в Белом доме, но не с украинскими представителями - AP06.11.26, 08:17 • 11723 просмотра