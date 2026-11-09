Трамп подтвердил визит в Китай и встречу с Путиным и Си

Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе отправится в Китай и может встретиться с российским диктатором владимиром путиным и лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает УНН.

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По словам Трампа, стороны "собираются обсудить множество тем".

Я собираюсь в Китай. ... Одна из встреч, думаю, будет с президентом путиным и президентом Си. И это будет интересно. Мы поговорим о многих вещах, в частности о денуклеаризации, но мы поговорим о многих вещах - сказал Трамп.

После этого он отметил, что "мы пытаемся положить конец войне в Иране, и у нас это хорошо получается".

Напомним

Китай заявил, что контактирует с США и Россией по поводу встречи их президентов на саммите АТЭС.

Трамп встретился с посланником путина в Белом доме, но не с украинскими представителями - AP