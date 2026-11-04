Трамп, путін і Сі Цзіньпін обговорюють можливість тристоронньої зустрічі на саміті АТЕС - Bloomberg

Китай веде переговори зі США та Росією щодо можливої зустрічі Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна на саміті АТЕС у Шеньчжені. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву речниці МЗС Китаю Мао Нін. Раніше Трамп і Путін публічно заявляли про зацікавленість у такій зустрічі, пише УНН.

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Про це заявДеталіила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін. За її словами, Пекін підтримує зв’язок із відповідними сторонами щодо можливої зустрічі лідерів трьох держав.

Раніше Трамп і Путін публічно висловили зацікавленість у переговорах із Сі Цзіньпіном під час саміту, який має відбутися цього місяця в китайському Шеньчжені.

Можлива зустріч стане безпрецедентною подією в сучасній історії, адже за одним столом можуть зібратися лідери трьох ядерних держав.

Для Росії це може стати важливим кроком до виходу з міжнародної ізоляції після повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас Сі Цзіньпін може спробувати виступити посередником у налагодженні діалогу між Трампом і Путіним.

Найближчим історичним аналогом такої зустрічі вважають Ялтинську конференцію 1945 року, на якій зустрілися лідери СРСР, США та Великої Британії для обговорення повоєнного устрою Європи.

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