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Трамп, путін і Сі Цзіньпін обговорюють можливість тристоронньої зустрічі на саміті АТЕС - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1646 перегляди

Китай обговорює зі США та Росією можливу зустріч Трампа, путіна й Сі на саміті АТЕС у Шеньчжені. Її називають безпрецедентною.

Трамп, путін і Сі Цзіньпін обговорюють можливість тристоронньої зустрічі на саміті АТЕС - Bloomberg

Китай веде переговори зі США та Росією щодо можливої зустрічі Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна на саміті АТЕС у Шеньчжені. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву речниці МЗС Китаю Мао Нін. Раніше Трамп і Путін публічно заявляли про зацікавленість у такій зустрічі, пише УНН.

Деталі

Про це заявДеталіила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін. За її словами, Пекін підтримує зв’язок із відповідними сторонами щодо можливої зустрічі лідерів трьох держав.

Раніше Трамп і Путін публічно висловили зацікавленість у переговорах із Сі Цзіньпіном під час саміту, який має відбутися цього місяця в китайському Шеньчжені.

Можлива зустріч стане безпрецедентною подією в сучасній історії, адже за одним столом можуть зібратися лідери трьох ядерних держав.

Для Росії це може стати важливим кроком до виходу з міжнародної ізоляції після повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас Сі Цзіньпін може спробувати виступити посередником у налагодженні діалогу між Трампом і Путіним.

Найближчим історичним аналогом такої зустрічі вважають Ялтинську конференцію 1945 року, на якій зустрілися лідери СРСР, США та Великої Британії для обговорення повоєнного устрою Європи.

Посол США при НАТО заявив, що проміжні вибори не змінять зовнішню політику Вашингтона04.11.26, 15:21 • 4354 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Війна в Україні
Володимир Путін
Bloomberg
Дональд Трамп
Велика Британія
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна