Трамп, путин и Си Цзиньпин обсуждают возможность трёхсторонней встречи на саммите АТЭС - Bloomberg

Китай ведёт переговоры с США и Россией о возможной встрече Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление представительницы МИД Китая Мао Нин. Ранее Трамп и Путин публично заявляли о заинтересованности в такой встрече, пишет УНН.

Детали

Об этом заявила представительница Министерства иностранных дел Китая Мао Нин. По её словам, Пекин поддерживает связь с соответствующими сторонами по поводу возможной встречи лидеров трёх государств.

Ранее Трамп и Путин публично выразили заинтересованность в переговорах с Си Цзиньпином во время саммита, который должен состояться в этом месяце в китайском Шэньчжэне.

Возможная встреча станет беспрецедентным событием в современной истории, поскольку за одним столом могут собраться лидеры трёх ядерных держав.

Для России это может стать важным шагом к выходу из международной изоляции после полномасштабного вторжения в Украину. В то же время Си Цзиньпин может попытаться выступить посредником в налаживании диалога между Трампом и Путиным.

Ближайшим историческим аналогом такой встречи считают Ялтинскую конференцию 1945 года, на которой встретились лидеры СССР, США и Великобритании для обсуждения послевоенного устройства Европы.

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