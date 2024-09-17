Арахамія пропонує призначити Безуглу членом комітету зовнішньої політики
Київ • УНН
Голова фракції "Слуга народу" зареєстрував проєкт постанови про призначення Мар'яни Безуглої членом комітету зовнішньої політики. Пропонується відкликати її з посади заступника голови комітету з нацбезпеки.
Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови, якою пропонує призначити Мар’яну Безуглу членом комітету зовнішньої політики, знявши її з посади заступника голови комітету з нацбезпеки. Про це пише УНН із посиланням на проєкт постанови №12041.
Деталі
Відповідно до проєкту постанови, пропонується обрати Мар’яну Безуглу членом комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, відкликавши її з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Оскільки, на період дії правового режиму воєнного стану, Верховна Рада та комітети Верховної Ради, повинні діяти швидко, ефективно та злагоджено, виникла необхідність провести зміни у складі комітетів Верховної Ради відповідно до побажань народних депутатів України, інтересів держави та відповідно до вимог суспільства
Доповнення
15 липня народну депутатку Мар’яну Безуглу відкликали з посади голови парламентського підкомітету з питань демократичного цивільного контролю.
Згодом Безугла заявила, що офіційно вийшла з парламентської фракції "Слуга народу".
У вересні Верховна Рада 205 голосами "за" при необхідних 226 голосах не змогла підтримати відкликання Марʼяни Безуглої з посади заступника голови комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.