Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления, которым предлагает назначить Марьяну Безуглую членом комитета внешней политики, сняв ее с должности заместителя председателя комитета по нацбезопасности. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект постановления №12041.

Детали

Согласно проекту постановления, предлагается избрать Марьяну Безуглую членом комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, отозвав ее с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Поскольку, на период действия правового режима военного положения, Верховная Рада и комитеты Верховной Рады, должны действовать быстро, эффективно и слаженно, возникла необходимость провести изменения в составе комитетов Верховной Рады в соответствии с пожеланиями народных депутатов Украины, интересов государства и в соответствии с требованиями общества - аргументирует свое предложение Арахамия в пояснительной записке.

Дополнение

15 июля народного депутата Марьяну Безуглую отозвали с должности главы парламентского подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля.

Впоследствии Безуглая заявила, что официально вышла из парламентской фракции «Слуга народа».

В сентябре Верховная Рада 205 голосами «за» при необходимых 226 голосах не смогла поддержать отзыв Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.