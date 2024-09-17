Председатель фракции «Слуга народа» зарегистрировал проект постановления о назначении Марьяны Безуглой членом комитета внешней политики. Предлагается отозвать ее с должности заместителя председателя комитета по нацбезопасности.
Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления, которым предлагает назначить Марьяну Безуглую членом комитета внешней политики, сняв ее с должности заместителя председателя комитета по нацбезопасности. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект постановления №12041.
Детали
Согласно проекту постановления, предлагается избрать Марьяну Безуглую членом комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, отозвав ее с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Поскольку, на период действия правового режима военного положения, Верховная Рада и комитеты Верховной Рады, должны действовать быстро, эффективно и слаженно, возникла необходимость провести изменения в составе комитетов Верховной Рады в соответствии с пожеланиями народных депутатов Украины, интересов государства и в соответствии с требованиями общества
Дополнение
15 июля народного депутата Марьяну Безуглую отозвали с должности главы парламентского подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля.
Впоследствии Безуглая заявила, что официально вышла из парламентской фракции «Слуга народа».
В сентябре Верховная Рада 205 голосами «за» при необходимых 226 голосах не смогла поддержать отзыв Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.