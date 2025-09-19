Сенат затвердив Майка Волтца послом США в ООН

$41.250.05
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
17:23 • 7528 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
16:30 • 11515 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
16:00 • 14177 перегляди
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 26093 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
19 вересня, 12:00
19 вересня, 12:00 • 20953 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 27392 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
19 вересня, 08:43
19 вересня, 08:43 • 36685 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 40161 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
19 вересня, 06:26
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 56763 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році
19 вересня, 10:18
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні
19 вересня, 10:27
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ
19 вересня, 10:57
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ
14:03
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
14:24
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto14:24 • 15001 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 26083 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 27386 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 56761 перегляди
Законодавчий "щід" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?
18 вересня, 11:39
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo16:00 • 14167 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto14:24 • 15001 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ14:03 • 8534 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 14140 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 16937 перегляди
Сенат затвердив Майка Волтца послом США в ООН

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Сенат США затвердив Майка Волтца наступним послом США в ООН, заповнивши останню вакансію в кабінеті президента Дональда Трампа. Двопартійне голосування відбулося після процедурних перешкод, які повернули його кандидатуру до Комітету Сенату з міжнародних відносин.

Сенат затвердив Майка Волтца послом США в ООН

У п'ятницю Сенат затвердив Майка Волтца наступним послом США в ООН, заповнивши останню вакансію в кабінеті президента США Дональда Трампа після восьми місяців затримок та відкликання попередньої кандидатури, передає УНН із посиланням на АР.

Деталі

Двопартійне голосування за Волтца відбулося після того, як недавні процедурні перешкоди повернули його кандидатуру до Комітету Сенату з міжнародних відносин, де голосування щодо неї було проведено наново в середу.

Джей Ді Венс: Призначення Волца послом США в ООН - це підвищення02.05.25, 04:40 • 5256 переглядiв

За словами джерела, знайомого з перебігом обговорень у Сенаті, Сенат не голосував з окремого питання про офіційне призначення Волтца представником у Генеральній Асамблеї через заперечення демократів.

Поки що незрозуміло, чи зможе Волтц взяти участь у щорічному засіданні в Нью-Йорку наступного тижня. Білий дім наразі не відповів на запит про роз'яснення.

Волцу пропонували посаду посла США у Саудівській Аравії - ЗМІ 03.05.25, 17:45 • 4981 перегляд

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що висуне кандидатуру Майка Волца на посаду наступного посла США в Організації Об'єднаних Націй. Обов'язки радника з національної безпеки виконуватиме державний секретар Марко Рубіо.

Антоніна Туманова

