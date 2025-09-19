Сенат затвердив Майка Волтца послом США в ООН
Сенат США затвердив Майка Волтца наступним послом США в ООН, заповнивши останню вакансію в кабінеті президента Дональда Трампа. Двопартійне голосування відбулося після процедурних перешкод, які повернули його кандидатуру до Комітету Сенату з міжнародних відносин.
У п'ятницю Сенат затвердив Майка Волтца наступним послом США в ООН, заповнивши останню вакансію в кабінеті президента США Дональда Трампа після восьми місяців затримок та відкликання попередньої кандидатури, передає УНН із посиланням на АР.
Деталі
Двопартійне голосування за Волтца відбулося після того, як недавні процедурні перешкоди повернули його кандидатуру до Комітету Сенату з міжнародних відносин, де голосування щодо неї було проведено наново в середу.
За словами джерела, знайомого з перебігом обговорень у Сенаті, Сенат не голосував з окремого питання про офіційне призначення Волтца представником у Генеральній Асамблеї через заперечення демократів.
Поки що незрозуміло, чи зможе Волтц взяти участь у щорічному засіданні в Нью-Йорку наступного тижня. Білий дім наразі не відповів на запит про роз'яснення.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що висуне кандидатуру Майка Волца на посаду наступного посла США в Організації Об'єднаних Націй. Обов'язки радника з національної безпеки виконуватиме державний секретар Марко Рубіо.