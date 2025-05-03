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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
09:33 • 12133 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

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Волцу пропонували посаду посла США у Саудівській Аравії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 464 перегляди

Майку Волцу пропонували посаду посла США в Саудівській Аравії після відставки з посади радника з питань нацбезпеки. Згодом Трамп висунув Волца на посаду посла в ООН.

Волцу пропонували посаду посла США у Саудівській Аравії - ЗМІ

Майку Волцу, якого президент США Дональд Трамп планує висунути кандидатом на посаду наступного посла США в Організації Об'єднаних Націй, пропонували обійняти посаду посла США у Саудівській Аравії після його відставки з посади радника президента США з питань нацбезпеки. Про це пише з посиланням на джерела CBS News, передає УНН.

У четвер Білий дім надав Майку Волцу можливість вибору наступної роботи, оскільки президент Трамп планував звільнити його з посади радника з питань національної безпеки трохи більше ніж через 100 днів роботи в адміністрації. У розмовах з керівником апарату Сьюзі Уайлс Волцу запропонували кілька посольських посад, в тому числі посаду посла в Саудівській Аравії. Після деяких роздумів Волц обрав роботу посла в ООН

- пише видання.

За словами джерел, Трамп розглядає посаду в Саудівській Аравії як наслідок, і підходив до неї вибірково. Він звернувся до кількох людей, включаючи колишнього старшого радника Білого дому Джареда Кушнера, свого зятя, з проханням назвати можливі імена.

Нагадаємо

Напередодні стало відомо, що Майк Волц залишив посаду радника президента США з питань нацбезпеки.

Незабаром Трамп висунув Волца на посаду посла США в ООН, а своїм радником з нацбезпеки призначив держсекретаря Марко Рубіо.

Павло Башинський

Павло Башинський

Новини Світу
Майкл Уолтц
Марко Рубіо
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
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