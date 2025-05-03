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Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
09:33 • 12119 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

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Волцу предлагали должность посла США в Саудовской Аравии - СМИ

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Майку Волцу предлагали должность посла США в Саудовской Аравии после отставки с должности советника по вопросам нацбезопасности. Впоследствии Трамп выдвинул Волца на должность посла в ООН.

Волцу предлагали должность посла США в Саудовской Аравии - СМИ

Майку Волцу, которого президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть кандидатом на должность следующего посла США в Организации Объединенных Наций, предлагали занять должность посла США в Саудовской Аравии после его отставки с должности советника президента США по вопросам нацбезопасности. Об этом пишет со ссылкой на источники CBS News, передает УНН.

В четверг Белый дом предоставил Майку Волцу возможность выбора следующей работы, поскольку президент Трамп планировал уволить его с должности советника по вопросам национальной безопасности чуть более чем через 100 дней работы в администрации. В разговорах с руководителем аппарата Сьюзи Уайлс Волцу предложили несколько посольских должностей, в том числе должность посла в Саудовской Аравии. После некоторых раздумий Волц выбрал работу посла в ООН

- пишет издание.

По словам источников, Трамп рассматривает должность в Саудовской Аравии как последствие, и подходил к ней избирательно. Он обратился к нескольким людям, включая бывшего старшего советника Белого дома Джареда Кушнера, своего зятя, с просьбой назвать возможные имена.

Напомним

Накануне стало известно, что Майк Волц покинул должность советника президента США по вопросам нацбезопасности.

Вскоре Трамп выдвинул Волца на должность посла США в ООН, а своим советником по нацбезопасности назначил госсекретаря Марко Рубио.

Павел Башинский

Павел Башинский

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