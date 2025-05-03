Волцу предлагали должность посла США в Саудовской Аравии - СМИ
Киев • УНН
Майку Волцу предлагали должность посла США в Саудовской Аравии после отставки с должности советника по вопросам нацбезопасности. Впоследствии Трамп выдвинул Волца на должность посла в ООН.
Майку Волцу, которого президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть кандидатом на должность следующего посла США в Организации Объединенных Наций, предлагали занять должность посла США в Саудовской Аравии после его отставки с должности советника президента США по вопросам нацбезопасности. Об этом пишет со ссылкой на источники CBS News, передает УНН.
В четверг Белый дом предоставил Майку Волцу возможность выбора следующей работы, поскольку президент Трамп планировал уволить его с должности советника по вопросам национальной безопасности чуть более чем через 100 дней работы в администрации. В разговорах с руководителем аппарата Сьюзи Уайлс Волцу предложили несколько посольских должностей, в том числе должность посла в Саудовской Аравии. После некоторых раздумий Волц выбрал работу посла в ООН
По словам источников, Трамп рассматривает должность в Саудовской Аравии как последствие, и подходил к ней избирательно. Он обратился к нескольким людям, включая бывшего старшего советника Белого дома Джареда Кушнера, своего зятя, с просьбой назвать возможные имена.
Напомним
Накануне стало известно, что Майк Волц покинул должность советника президента США по вопросам нацбезопасности.
Вскоре Трамп выдвинул Волца на должность посла США в ООН, а своим советником по нацбезопасности назначил госсекретаря Марко Рубио.