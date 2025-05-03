Волцу предлагали должность посла США в Саудовской Аравии - СМИ

Майку Волцу, которого президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть кандидатом на должность следующего посла США в Организации Объединенных Наций, предлагали занять должность посла США в Саудовской Аравии после его отставки с должности советника президента США по вопросам нацбезопасности. Об этом пишет со ссылкой на источники CBS News, передает УНН.

В четверг Белый дом предоставил Майку Волцу возможность выбора следующей работы, поскольку президент Трамп планировал уволить его с должности советника по вопросам национальной безопасности чуть более чем через 100 дней работы в администрации. В разговорах с руководителем аппарата Сьюзи Уайлс Волцу предложили несколько посольских должностей, в том числе должность посла в Саудовской Аравии. После некоторых раздумий Волц выбрал работу посла в ООН