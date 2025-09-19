$41.250.05
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
17:23 • 8298 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
16:30 • 11792 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
16:00 • 14568 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 26493 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 21107 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 27616 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 36744 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 40331 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 56944 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Сенат утвердил Майка Уолтца послом США в ООН

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Сенат США утвердил Майка Уолтца следующим послом США в ООН, заполнив последнюю вакансию в кабинете президента Дональда Трампа. Двухпартийное голосование состоялось после процедурных препятствий, которые вернули его кандидатуру в Комитет Сената по международным отношениям.

В пятницу Сенат утвердил Майка Уолтца следующим послом США в ООН, заполнив последнюю вакансию в кабинете президента США Дональда Трампа после восьми месяцев задержек и отзыва предыдущей кандидатуры, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Двухпартийное голосование за Уолтца состоялось после того, как недавние процедурные препятствия вернули его кандидатуру в Комитет Сената по международным отношениям, где голосование по ней было проведено заново в среду.

Джей Ди Вэнс: Назначение Волца послом США в ООН - это повышение02.05.25, 04:40 • 5256 просмотров

По словам источника, знакомого с ходом обсуждений в Сенате, Сенат не голосовал по отдельному вопросу об официальном назначении Уолтца представителем в Генеральной Ассамблее из-за возражений демократов.

Пока неясно, сможет ли Уолтц принять участие в ежегодном заседании в Нью-Йорке на следующей неделе. Белый дом пока не ответил на запрос о разъяснениях.

Волцу предлагали должность посла США в Саудовской Аравии - СМИ03.05.25, 17:45 • 4981 просмотр

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет кандидатуру Майка Уолтца на должность следующего посла США в Организации Объединенных Наций. Обязанности советника по национальной безопасности будет выполнять государственный секретарь Марко Рубио.

Антонина Туманова

