Сенат утвердил Майка Уолтца послом США в ООН

В пятницу Сенат утвердил Майка Уолтца следующим послом США в ООН, заполнив последнюю вакансию в кабинете президента США Дональда Трампа после восьми месяцев задержек и отзыва предыдущей кандидатуры, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Двухпартийное голосование за Уолтца состоялось после того, как недавние процедурные препятствия вернули его кандидатуру в Комитет Сената по международным отношениям, где голосование по ней было проведено заново в среду.

По словам источника, знакомого с ходом обсуждений в Сенате, Сенат не голосовал по отдельному вопросу об официальном назначении Уолтца представителем в Генеральной Ассамблее из-за возражений демократов.

Пока неясно, сможет ли Уолтц принять участие в ежегодном заседании в Нью-Йорке на следующей неделе. Белый дом пока не ответил на запрос о разъяснениях.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет кандидатуру Майка Уолтца на должность следующего посла США в Организации Объединенных Наций. Обязанности советника по национальной безопасности будет выполнять государственный секретарь Марко Рубио.