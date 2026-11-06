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Контракт щодо доступу України до Starshield добігає кінця - Reuters

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Контракт України зі Starshield завершиться в середині 2027 року. Київ досі не отримав пояснень щодо обмежень роботи системи.

Контракт щодо доступу України до Starshield добігає кінця - Reuters

Контракт України з урядом США щодо доступу до супутникової мережі Starshield закінчується у 2027 році, переговори про його продовження потрібні негайно. Про це заявив тимчасовий повірений у справах посольства України у Вашингтоні Денис Сєнік, повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

За його словами, Київ наразі так і не отримав пояснень щодо обмеження послуг Starshield минулого місяця.

Термін дії контракту для Starshield закінчується наступного року. І ми розуміємо, що для переговорів щодо нового потрібен час. Зараз саме той час

- сказав дипломат.

Він підкреслив, що Україна повинна мати ясність щодо того, чи зможе вона продовжити контракт. При цьому Сєнік не назвав точної дати закінчення терміну дії чинного контракту, сказавши лише, що це станеться в середині наступного року.

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Контекст

У жовтні почастішали випадки уповільнення роботи супутникової системи Starshield на території України, що спричинило вимогу конгресменів розслідувати дії Ілона Маска.

За даними джерел The Wall Street Journal, засновник SpaceX особисто розпорядився обмежити роботу супутникової системи Starshield, яку використовують для військових потреб України.  

Згодом генеральний інспектор Пентагону відхилив звернення американських сенаторів щодо розслідування.

Напередодні Комітет Сенату США з міжнародних відносин направив листи із проханням зберегти документи напередодні очікуваних розслідувань дій адміністрації Трампа за останні два роки, у тому числі Ілона Маска щодо уповільнення роботи Starshield в Україні.

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Вадим Хлюдзинський

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Комітет Сенату США у закордонних справах
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