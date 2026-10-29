Пентагон відмовився розслідувати обмеження роботи Starlink в Україні – AP

Генеральний інспектор Пентагону відхилив звернення американських сенаторів щодо розслідування нещодавнього уповільнення роботи супутникового зв'язку Starlink та військової системи Starshield в Україні. Рішення викликало занепокоєння серед законодавців через вплив Ілона Маска на оборонні комунікації. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

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Із проханням провести перевірку звернулися дев'ятеро сенаторів США – четверо республіканців і п'ятеро демократів. Вони вимагали з'ясувати причини перебоїв у роботі супутникових систем, які використовує Україна.

У відповіді генеральний інспектор Пентагону зазначив, що порушені питання належать до компетенції Військово-повітряних сил США. За словами помічника одного із законодавців, це фактично означає відмову від незалежного розслідування діяльності Маска та його компанії SpaceX.

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Сенаторка-демократка Джин Шахін, яка підписала звернення, розкритикувала рішення наглядового органу.

Викликає занепокоєння той факт, що генеральний інспектор, схоже, вирішив не розслідувати перебої в супутниковому зв'язку, на який Україна покладається для захисту свого цивільного населення – заявила вона.

Шахін також наголосила, що адміністрація Дональда Трампа та SpaceX надали суперечливі пояснення причин збоїв.

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За її словами, необхідно провести незалежну перевірку, щоб встановити відповідальних за перебої та запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Раніше Ілон Маск заявляв, що Starlink має залишатися цивільною системою, оскільки побоюється можливих атак росії на супутники в космосі. Водночас він стверджував, що SpaceX зробила для захисту України більше, ніж будь-яка інша приватна компанія у світі.

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