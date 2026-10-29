Пентагон отказался расследовать ограничения работы Starlink в Украине — AP

Генеральный инспектор Пентагона отклонил обращение американских сенаторов с просьбой расследовать недавнее замедление работы спутниковой связи Starlink и военной системы Starshield в Украине. Решение вызвало обеспокоенность среди законодателей из-за влияния Илона Маска на оборонные коммуникации. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

С просьбой провести проверку обратились девять сенаторов США — четверо республиканцев и пятеро демократов. Они потребовали выяснить причины перебоев в работе спутниковых систем, которые использует Украина.

В ответе генеральный инспектор Пентагона отметил, что поднятые вопросы относятся к компетенции Военно-воздушных сил США. По словам помощника одного из законодателей, это фактически означает отказ от независимого расследования деятельности Маска и его компании SpaceX.

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Сенатор-демократ Джин Шахин, подписавшая обращение, раскритиковала решение надзорного органа.

Вызывает обеспокоенность тот факт, что генеральный инспектор, похоже, решил не расследовать перебои в спутниковой связи, на которую Украина полагается для защиты своего гражданского населения — заявила она.

Шахин также подчеркнула, что администрация Дональда Трампа и SpaceX представили противоречивые объяснения причин сбоев.

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По ее словам, необходимо провести независимую проверку, чтобы установить ответственных за перебои и предотвратить подобные случаи в будущем.

Ранее Илон Маск заявлял, что Starlink должна оставаться гражданской системой, поскольку опасается возможных атак россии на спутники в космосе. Вместе с тем он утверждал, что SpaceX сделала для защиты Украины больше, чем любая другая частная компания в мире.

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