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У Конгресі готуються до розслідування щодо уповільнення Starshield Маска для України - CNN

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Сенатський комітет США попросив зберегти документи для потенційних майбутніх розслідувань адміністрації Трампа. Листи надіслали Ілону Маску та учасникам угоди з російським дизелем.

У Конгресі готуються до розслідування щодо уповільнення Starshield Маска для України - CNN

Комітет Сенату США з міжнародних відносин направив листи із проханням зберегти документи напередодні очікуваних розслідувань дій адміністрації Трампа за останні два роки після здобуття демократами контролю над Конгресом, у тому числі Ілону Маску щодо уповільнення роботи Starshield в Україні. Про це помічник сенатора-демократа повідомив CNN, пише УНН.

Деталі

Комітет Сенату з міжнародних відносин надіслав листи приватним компаніям та адміністрації Трампа з проханням зберегти документи напередодні очікуваних розслідувань на наступній сесії Конгресу, над яким здобули контроль демократи на проміжних виборах, повідомила CNN помічник сенатора-демократа.

"Листи були надіслані Ілону Маску щодо уповільнення роботи Starshield в Україні. Вони також надіслали листи всім портам, банкам та приватним організаціям, причетним до угоди з російським дизелем", сказав помічник.

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Вони сказали, що це "стандартна процедура комітету щодо видання листів" для збереження документів людям, яких підозрюють у порушенні закону "або участі в певній діяльності".

Очікується, що коли демократи в Конгресі отримають більшість у січні, вони докладуть активних зусиль для розслідування дій адміністрації Трампа за останні два роки.

Помічник сказав, що існує "багато тісного спілкування" з питань нагляду, на тлі того, як комітет змінює своє керівництво. Член високопоставленого комітету, сенатор Джин Шахін, йде у відставку, а очікується, що сенатор Кріс Кунс стане головою комітету, повідомили джерела CNN.

Щодо періоду "кульгавої качки" (виконання обов'язків) у Конгресі, помічник сказав, що не очікується суттєвих змін до закону про фінансування національної оборони (NDAA). Вони сказали, що "базовий текст як у Сенаті, так і в Палаті представників значною мірою узгоджений". Законопроєкт погоджено у липні, але ще не було ухвалено Палатою представників.

Помічник сказав, що якщо "трапиться щось радикальне" з війною з Іраном, "демократи можуть спробувати просунути якесь нове формулювання в обмін на голоси". Однак вони зазначили, що в нинішньому Конгресі все ще існує республіканська більшість, тому малоймовірно, що вони будуть за обмеження президента США Дональда Трампа в цьому питанні.

Помічник сказав, що вони очікують, що республіканці спробують затвердити якомога більше кандидатів, зокрема на посади послів, протягом періоду "кульгавої качки". Але в новому Конгресі "це зовсім інша гра", сказали вони, і адміністрація може відкликати деякі номінації, які не мають шансів бути затвердженими.

Демократи здобувають контроль над Конгресом, завдавши удар по Трампу04.11.26, 08:33 • 23597 переглядiв

Юлія Шрамко

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