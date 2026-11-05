В Конгрессе готовятся к расследованию в отношении замедления Starshield Маска для Украины — CNN

Комитет Сената США по международным отношениям направил письма с просьбой сохранить документы в преддверии ожидаемых расследований действий администрации Трампа за последние два года после того, как демократы получили контроль над Конгрессом, в том числе Илону Маску — по поводу замедления работы Starshield в Украине. Об этом CNN сообщил помощник сенатора-демократа, пишет УНН.

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Комитет Сената по международным отношениям направил частным компаниям и администрации Трампа письма с просьбой сохранить документы в преддверии ожидаемых расследований на следующей сессии Конгресса, контроль над которым демократы получили на промежуточных выборах, сообщил CNN помощник сенатора-демократа.

"Письма были направлены Илону Маску по поводу замедления работы Starshield в Украине. Они также направили письма всем портам, банкам и частным организациям, причастным к сделке с российским дизельным топливом", — сказал помощник.

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Они сказали, что это "стандартная процедура комитета при направлении писем" с целью сохранения документов людей, которых подозревают в нарушении закона "или участии в определенной деятельности".

Ожидается, что когда демократы в Конгрессе получат большинство в январе, они предпримут активные усилия для расследования действий администрации Трампа за последние два года.

Помощник сказал, что по вопросам надзора ведется "много тесного общения" на фоне того, как комитет меняет свое руководство. Член высокопоставленного состава комитета, сенатор Джин Шахин, уходит в отставку, а ожидается, что сенатор Крис Кунс станет председателем комитета, сообщили источники CNN.

Что касается периода "хромой утки" (исполнения обязанностей) в Конгрессе, помощник сказал, что существенных изменений в законе о финансировании национальной обороны (NDAA) не ожидается. Они сказали, что "базовый текст и в Сенате, и в Палате представителей в значительной степени согласован". Законопроект согласовали в июле, но Палата представителей его еще не приняла.

Помощник сказал, что если "произойдет что-то радикальное" в войне с Ираном, "демократы могут попытаться протолкнуть какие-то новые формулировки в обмен на голоса". Однако они отметили, что в нынешнем Конгрессе все еще существует республиканское большинство, поэтому маловероятно, что они будут выступать за ограничение полномочий президента США Дональда Трампа в этом вопросе.

Помощник сказал, что они ожидают, что республиканцы попытаются утвердить как можно больше кандидатов, в частности на должности послов, в течение периода "хромой утки". Но в новом Конгрессе "это совсем другая игра", сказали они, и администрация может отозвать некоторые кандидатуры, у которых нет шансов быть утвержденными.

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