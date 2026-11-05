В Конгрессе готовятся к расследованию в отношении замедления Starshield Маска для Украины — CNN

$45.540.1351.250.19
ukenru
09:00 • 9240 просмотра
россия нанесла 78 ударов по энергетике Украины с начала недели - Минэнерго
07:28 • 19566 просмотра
Зеленский впервые прокомментировал результаты выборов в США
Эксклюзив
07:10 • 23789 просмотра
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
06:00 • 21656 просмотра
У Украины есть боевой опыт, у Европы — ресурсы: почему оборонное сотрудничество становится вопросом общей безопасностиPhoto
05:15 • 22657 просмотра
Дни Сената, который склонялся перед Трампом, прошли — Шумер
5 ноября, 02:53 • 29108 просмотра
Кушнер заявил о совместном поиске США, Украины и РФ «более широкой архитектуры безопасности»
5 ноября, 01:51 • 25087 просмотра
Трамп и дальше будет управлять США в обход Конгресса — Мерц
4 ноября, 22:45 • 24550 просмотра
Демократы в Конгрессе могут одобрить новую помощь Украине и преодолеть вето Трампа — Reuters
4 ноября, 21:05 • 25852 просмотра
В Германии задержали украинку, предположительно причастную к убийству ребенка
4 ноября, 19:56 • 25292 просмотра
Энергетикам и коммунальщикам будут доплачивать по 30 тыс. гривен за восстановление инфраструктуры после атак рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Хаким Джеффрис объявил о намерении стать спикером Палаты представителей Конгресса США5 ноября, 03:25 • 15854 просмотра
Президент Трамп никогда не прекратит борьбу: Белый дом выступил с официальным заявлением04:28 • 15342 просмотра
Украина готовит аэропорты к возобновлению полётов: почему важно вернуть в небо именно отечественные авиакомпании06:20 • 19785 просмотра
Папа Лев встретился с Бобом Диланом в официальной резиденцииPhoto06:51 • 11697 просмотра
Рекордные 53 красные карточки показали в футбольном матче в БразилииVideo07:02 • 10884 просмотра
публикации
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
07:10 • 23795 просмотра
Украина готовит аэропорты к возобновлению полётов: почему важно вернуть в небо именно отечественные авиакомпании06:20 • 19802 просмотра
У Украины есть боевой опыт, у Европы — ресурсы: почему оборонное сотрудничество становится вопросом общей безопасностиPhoto
Эксклюзив
06:00 • 21660 просмотра
Вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия назвала ключевые достижения и определила следующие шаги4 ноября, 16:32 • 46043 просмотра
Украинские дети в Британии смогут получить квалификацию GCSE по украинскому языку — почему это важно и когда состоятся первые экзамены4 ноября, 15:46 • 44103 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Кирилл Буданов
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Иран
Европа
Реклама
УНН Lite
ChatGPT позволил создавать GIF-анимациюVideo08:44 • 5166 просмотра
Рекордные 53 красные карточки показали в футбольном матче в БразилииVideo07:02 • 10912 просмотра
Папа Лев встретился с Бобом Диланом в официальной резиденцииPhoto06:51 • 11724 просмотра
В Японии вор вернул украденные часы за 257 тысяч евро и приложил записку с извинениями4 ноября, 21:19 • 19234 просмотра
Режиссёр "Калигулы" и маэстро европейской эротики умер в возрасте 93 лет4 ноября, 18:19 • 22391 просмотра
Актуальное
Отопление
MIM-104 Patriot
Бильд
ChatGPT
Социальная сеть

В Конгрессе готовятся к расследованию в отношении замедления Starshield Маска для Украины — CNN

Киев • УНН

 • 1098 просмотра

Комитет Сената США попросил сохранить документы для потенциальных будущих расследований деятельности администрации Трампа. Письма направили Илону Маску и участникам сделки с российским дизельным топливом.

В Конгрессе готовятся к расследованию в отношении замедления Starshield Маска для Украины — CNN

Комитет Сената США по международным отношениям направил письма с просьбой сохранить документы в преддверии ожидаемых расследований действий администрации Трампа за последние два года после того, как демократы получили контроль над Конгрессом, в том числе Илону Маску — по поводу замедления работы Starshield в Украине. Об этом CNN сообщил помощник сенатора-демократа, пишет УНН.

Детали

Комитет Сената по международным отношениям направил частным компаниям и администрации Трампа письма с просьбой сохранить документы в преддверии ожидаемых расследований на следующей сессии Конгресса, контроль над которым демократы получили на промежуточных выборах, сообщил CNN помощник сенатора-демократа.

"Письма были направлены Илону Маску по поводу замедления работы Starshield в Украине. Они также направили письма всем портам, банкам и частным организациям, причастным к сделке с российским дизельным топливом", — сказал помощник.

Пентагон отказался расследовать ограничения работы Starlink в Украине — AP29.10.26, 07:27 • 9405 просмотров

Они сказали, что это "стандартная процедура комитета при направлении писем" с целью сохранения документов людей, которых подозревают в нарушении закона "или участии в определенной деятельности".

Ожидается, что когда демократы в Конгрессе получат большинство в январе, они предпримут активные усилия для расследования действий администрации Трампа за последние два года.

Помощник сказал, что по вопросам надзора ведется "много тесного общения" на фоне того, как комитет меняет свое руководство. Член высокопоставленного состава комитета, сенатор Джин Шахин, уходит в отставку, а ожидается, что сенатор Крис Кунс станет председателем комитета, сообщили источники CNN.

Что касается периода "хромой утки" (исполнения обязанностей) в Конгрессе, помощник сказал, что существенных изменений в законе о финансировании национальной обороны (NDAA) не ожидается. Они сказали, что "базовый текст и в Сенате, и в Палате представителей в значительной степени согласован". Законопроект согласовали в июле, но Палата представителей его еще не приняла.

Помощник сказал, что если "произойдет что-то радикальное" в войне с Ираном, "демократы могут попытаться протолкнуть какие-то новые формулировки в обмен на голоса". Однако они отметили, что в нынешнем Конгрессе все еще существует республиканское большинство, поэтому маловероятно, что они будут выступать за ограничение полномочий президента США Дональда Трампа в этом вопросе.

Помощник сказал, что они ожидают, что республиканцы попытаются утвердить как можно больше кандидатов, в частности на должности послов, в течение периода "хромой утки". Но в новом Конгрессе "это совсем другая игра", сказали они, и администрация может отозвать некоторые кандидатуры, у которых нет шансов быть утвержденными.

Демократы получают контроль над Конгрессом, нанеся удар по Трампу04.11.26, 08:33 • 23634 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Законы
Санкции
Выборы в США
Война в Украине
Комитет Сената США по международным отношениям
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Крис Кунс
Дональд Трамп
Илон Маск
Украина
Иран