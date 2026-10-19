Обмеження Starshield у 160 км/год заважає боротьбі з реактивними "шахедами" - "Флеш"

Обмеження швидкості Starlink у пакеті Starshield не знято, воно становить 160 км/год. Про це розповів радник Президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, повідомляє УНН.

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За його словами, це обмеження не дає змоги українським реактивним перехоплювачам захищати країну від реактивних "Шахедів".

Тепер ми знаємо про нову проблему. Значну частину звичайних "Шахедів" збивають наші вертольоти. Вертольоти літають швидше за 160 км/год. Обмеження швидкості Starshield вплинуло на важливий канал передачі інформації на бойові вертольоти - зазначив Бескрестнов.

Він додав, що йому "дуже важко усвідомлювати, що один раптовий крок партнерів руйнує значну частину нашої оборони".

"Я вірю, що це непорозуміння і що воно буде вирішене", - резюмував "Флеш".

Нагадаємо

Минулого тижня Міноборони заявило про покращення роботи Starlink під час руху до 160 км/год. Україна домовляється зі SpaceX про стабільний сервіс.

Обмеження Starlink можуть позбавити одного з небагатьох шансів на захист від реактивних "шахедів" - "Флеш"