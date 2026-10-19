Ограничение Starshield в 160 км/ч мешает борьбе с реактивными «шахедами» — «Флэш»

Ограничение скорости Starlink в пакете Starshield не снято, оно составляет 160 км/ч. Об этом рассказал советник Президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов, сообщает УНН.

Детали

По его словам, это ограничение не позволяет украинским реактивным перехватчикам защищать страну от реактивных "Шахедов".

Теперь мы знаем о новой проблеме. Значительную часть обычных "Шахедов" сбивают наши вертолёты. Вертолёты летают быстрее 160 км/ч. Ограничение скорости Starshield повлияло на важный канал передачи информации на боевые вертолёты - отметил Бескрестнов.

Он добавил, что ему "очень тяжело осознавать, что один внезапный шаг партнёров разрушает значительную часть нашей обороны".

"Я верю, что это недоразумение и что оно будет решено", - резюмировал "Флеш".

Напомним

На прошлой неделе Минобороны заявило об улучшении работы Starlink во время движения со скоростью до 160 км/ч. Украина договаривается со SpaceX о стабильном сервисе.

Ограничения Starlink могут лишить одного из немногих шансов на защиту от реактивных "шахедов" - "Флеш"