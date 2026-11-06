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Контракт на доступ Украины к Starshield подходит к концу — Reuters

Киев • УНН

 • 642 просмотра

Контракт Украины со Starshield завершится в середине 2027 года. Киев до сих пор не получил объяснений относительно ограничений в работе системы.

Контракт на доступ Украины к Starshield подходит к концу — Reuters

Контракт Украины с правительством США на доступ к спутниковой сети Starshield заканчивается в 2027 году, переговоры о его продлении необходимы незамедлительно. Об этом заявил временный поверенный в делах посольства Украины в Вашингтоне Денис Сеник, сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

По его словам, Киев до сих пор не получил объяснений относительно ограничения услуг Starshield в прошлом месяце.

Срок действия контракта на Starshield заканчивается в следующем году. И мы понимаем, что для переговоров о новом контракте нужно время. Сейчас как раз тот момент

- сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Украина должна иметь ясность относительно того, сможет ли она продлить контракт. При этом Сеник не назвал точной даты окончания срока действия нынешнего контракта, сказав лишь, что это произойдет в середине следующего года.

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Контекст

В октябре участились случаи замедления работы спутниковой системы Starshield на территории Украины, что вызвало требование конгрессменов расследовать действия Илона Маска.

По данным источников The Wall Street Journal, основатель SpaceX лично распорядился ограничить работу спутниковой системы Starshield, которую используют для военных нужд Украины.  

Впоследствии генеральный инспектор Пентагона отклонил обращение американских сенаторов относительно расследования.

Накануне Комитет Сената США по международным отношениям направил письма с просьбой сохранить документы в преддверии ожидаемых расследований действий администрации Трампа за последние два года, в том числе Илона Маска, связанных с замедлением работы Starshield в Украине.

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Вадим Хлюдзинский

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