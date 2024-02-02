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США схвалили угоду про продаж БПЛА для Індії на $4 млрд: Держдеп

США схвалили угоду про продаж БПЛА для Індії на $4 млрд: Держдеп

Київ • УНН

 • 34581 перегляди

Державний департамент США схвалив продаж Індії 31 військового безпілотника MQ-9B SkyGuardian і супутнього обладнання на суму 4 мільярди доларів.

Держдепартамент США схвалив продаж Індії 31 військового безпілотника MQ-9B SkyGuardian,  і супутнього обладнання до них вартістю майже 4 мільярди доларів. Про це пише Reuters із посиланням на Пентагон, передає УНН.

За словами Пентагону, головним підрядником стане General Atomics Aeronautical Systems.

Деталі

Агентство Пентагону зі співробітництва у сфері оборони та безпеки повідомило Конгрес про можливий продаж у четвер, 1 лютого.

Зазначимо, що Індія висловлювала зацікавленість у купівлі великих оборонних безпілотників у Сполучених Штатів ще у 2018 році. Однак бюрократичні труднощі стояли на заваді очікуваній угоді. У виданні відзначили, що розмови щодо придбання неозброєних версій БПЛА велись ще давніше.

Втім чиновники зазначають, що схвалення Держдепартаментом ще не означає, що угода відбудеться. Але без сумніву це демонструє певний прогрес, оскільки США продовжують кампанію, щоб переконати Індію відмовитися від покупки російського військового обладнання.

Схвалення на угоду від Держдепартаменту сигналізує про те, що ця оборудка ймовірно, усуне один камінь спотикання – схвалення лідерами комітетів Конгресу США.

Сенатор Бен Кардін, демократ, який очолює Комітет із закордонних справ Сенату, заявив, що він припинив своє "утримання" від угоди після того, як адміністрація президента Джо Байдена погодилася повністю розслідувати змову щодо вбивства індіанців на території США.

Адміністрація (Байдена) вимагала проведення розслідування та притягнення до відповідальності щодо змови тут, у Сполучених Штатах, а також притягнення до відповідальності в Індії за такі види діяльності. 

— сказав Кардін журналістам.

Напередодні державного візиту прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до Вашингтона в червні минулого року, до того, як змову було розкрито, адміністрація Байдена підштовхнула Нью-Делі подолати власну бюрократичну тяганину та просунути угоду.

Додатково

Зараз Індія орендує кілька БПЛА MQ-9B в рамках операції зі збору розвідданих.

Майбутня угода включає складне обладнання для зв’язку та спостереження, 170 ракет AGM-114R Hellfire і 310 лазерних бомб малого діаметра, високоточну плануючу бомбу.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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