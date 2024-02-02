США одобрили сделку о продаже БПЛА для Индии на $4 млрд: Госдеп

Госдепартамент США одобрил продажу Индии 31 военного беспилотника MQ-9B SkyGuardian, и сопутствующего оборудования к ним стоимостью почти 4 миллиарда долларов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Пентагон, передает УНН.

По словам Пентагона, главным подрядчиком станет General Atomics Aeronautical Systems.

Детали

Агентство Пентагона по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности уведомило Конгресс о возможной продаже в четверг, 1 февраля.

Отметим, что Индия выражала заинтересованность в покупке крупных оборонных беспилотников у Соединенных Штатов еще в 2018 году. Однако бюрократические трудности мешали ожидаемой сделке. В издании отметили, что разговоры о приобретении невооруженных версий БПЛА велись еще раньше.

Впрочем чиновники отмечают, что одобрение Госдепартаментом еще не означает, что сделка состоится. Но несомненно это демонстрирует определенный прогресс, поскольку США продолжают кампанию, чтобы убедить Индию отказаться от покупки российского военного оборудования.

Одобрение на сделку от Госдепартамента сигнализирует о том, что эта сделка вероятно, устранит один камень преткновения - одобрение лидерами комитетов Конгресса США.

Сенатор Бен Кардин, демократ, возглавляющий Комитет по иностранным делам Сената, заявил, что он прекратил свое "воздержание" от сделки после того, как администрация президента Джо Байдена согласилась полностью расследовать заговор по убийству индейцев на территории США.

Администрация (Байдена) потребовала проведения расследования и привлечения к ответственности в отношении сговора здесь, в Соединённых Штатах, а также привлечения к ответственности в Индии за следующие виды деятельности. - сказал Кардин журналистам.

Накануне государственного визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон в июне прошлого года, до того, как сговор был раскрыт, администрация Байдена подтолкнула Нью-Дели преодолеть собственную бюрократическую волокиту и продвинуть сделку.

Дополнительно

Сейчас Индия арендует несколько БПЛА MQ-9B в рамках операции по сбору разведданных.

Будущая сделка включает сложное оборудование для связи и наблюдения, 170 ракет AGM-114R Hellfire и 310 лазерных бомб малого диаметра, высокоточную планирующую бомбу.