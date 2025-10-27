ЄС продовжив на рік санкції проти ІДІЛ та "Аль-Каїди"
Київ • УНН
Санкції передбачають замороження активів та заборону на в’їзд до ЄС. Крім того, особам та організаціям ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи чи економічні ресурси.
Рада ЄС продовжила до 31 жовтня 2026 року санкції проти ІДІЛ та "Аль-Каїди", а також пов'язаних з ними осіб, груп, підприємств та організацій. Про це йдеться на сайті Ради ЄС, передає УНН.
Сьогодні Рада поновила автономні обмежувальні заходи ЄС проти ІДІЛ та "Аль-Каїди", а також пов'язаних з ними осіб, груп, підприємств та організацій, продовживши їх дію ще на один рік, до 31 жовтня 2026 року. Нинішній автономний перелік стосується 15 осіб та 7 груп
Нагадаємо
Комітет із закордонних справ Сполучених Штатів Америки підтримав законопроект сенатора Ліндсі Ґрема про визнання Росії державою-спонсором тероризму через викрадення українських дітей. Законопроект ще мають розглянути Палата представників і Сенат, а потім затвердити президент. Це вже третя спроба Ґрема ухвалити таке рішення.