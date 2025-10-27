ЄС продовжив на рік санкції проти ІДІЛ та "Аль-Каїди"

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Ексклюзив
14:34 • 15569 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
14:25 • 22319 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
12:53 • 35252 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 30440 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 35160 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 38471 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 41211 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36658 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34576 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 28374 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.9м/с
73%
740мм
Популярнi новини
США вимагають від Угорщини відмови від російської нафти і закликають Китай тиснути на рф - посол США при НАТО27 жовтня, 09:19 • 11123 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 49771 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 38244 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 25288 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo13:30 • 22494 перегляди
Публікації
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto16:54 • 9594 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo13:30 • 22969 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
12:53 • 35199 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 93390 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 115096 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Віктор Орбан
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Китай
Франція
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 25716 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 39025 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 50548 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 64200 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 86132 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Eurofighter Typhoon
Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЄС продовжив на рік санкції проти ІДІЛ та "Аль-Каїди"

Київ • УНН

 • 1176 перегляди

Санкції передбачають замороження активів та заборону на в’їзд до ЄС. Крім того, особам та організаціям ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи чи економічні ресурси.

ЄС продовжив на рік санкції проти ІДІЛ та "Аль-Каїди"

Рада ЄС продовжила до 31 жовтня 2026 року санкції проти ІДІЛ та "Аль-Каїди", а також пов'язаних з ними осіб, груп, підприємств та організацій. Про це йдеться на сайті Ради ЄС, передає УНН.

Сьогодні Рада поновила автономні обмежувальні заходи ЄС проти ІДІЛ та "Аль-Каїди", а також пов'язаних з ними осіб, груп, підприємств та організацій, продовживши їх дію ще на один рік, до 31 жовтня 2026 року. Нинішній автономний перелік стосується 15 осіб та 7 груп 

- йдеться в повідомленні.

Санкції передбачають замороження активів та заборону на в’їзд до ЄС. Крім того, особам та організаціям ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи чи економічні ресурси.

Нагадаємо

Комітет із закордонних справ Сполучених Штатів Америки підтримав законопроект сенатора Ліндсі Ґрема про визнання Росії державою-спонсором тероризму через викрадення українських дітей. Законопроект ще мають розглянути Палата представників і Сенат, а потім затвердити президент. Це вже третя спроба Ґрема ухвалити таке рішення.

Павло Башинський

Новини Світу
Війна в Україні
Комітет Сенату США у закордонних справах
Рада Європейського Союзу
Ліндсі Грем
Сполучені Штати Америки