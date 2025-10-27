ЕС продлил на год санкции против ИГИЛ и "Аль-Каиды"

Совет ЕС продлил до 31 октября 2026 года санкции против ИГИЛ и "Аль-Каиды", а также связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций. Об этом говорится на сайте Совета ЕС, передает УНН.

Сегодня Совет возобновил автономные ограничительные меры ЕС против ИГИЛ и "Аль-Каиды", а также связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций, продлив их действие еще на один год, до 31 октября 2026 года. Нынешний автономный перечень касается 15 человек и 7 групп - говорится в сообщении.

Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в ЕС. Кроме того, лицам и организациям ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы.

Комитет по иностранным делам Соединенных Штатов Америки поддержал законопроект сенатора Линдси Грэма о признании России государством-спонсором терроризма из-за похищения украинских детей. Законопроект еще должны рассмотреть Палата представителей и Сенат, а затем утвердить президент. Это уже третья попытка Грэма принять такое решение.