ЕС продлил на год санкции против ИГИЛ и "Аль-Каиды"

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Эксклюзив
14:34 • 13920 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25 • 19648 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53 • 32251 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 28239 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 33237 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 38150 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 40959 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36596 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34526 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28301 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.9м/с
73%
740мм
Популярные новости
США требуют от Венгрии отказаться от российской нефти и призывают Китай давить на рф - посол США при НАТО27 октября, 09:19 • 9330 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 47045 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 35520 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 23333 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 20237 просмотра
публикации
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto16:54 • 5652 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 20245 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
12:53 • 32255 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 92661 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 114261 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Виктор Орбан
Папа Лев XIV
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Китай
Франция
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 23342 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 35527 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 47052 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 62584 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 84536 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Еврофайтер Тайфун
Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЕС продлил на год санкции против ИГИЛ и "Аль-Каиды"

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в ЕС. Кроме того, лицам и организациям ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы.

ЕС продлил на год санкции против ИГИЛ и "Аль-Каиды"

Совет ЕС продлил до 31 октября 2026 года санкции против ИГИЛ и "Аль-Каиды", а также связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций. Об этом говорится на сайте Совета ЕС, передает УНН.

Сегодня Совет возобновил автономные ограничительные меры ЕС против ИГИЛ и "Аль-Каиды", а также связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций, продлив их действие еще на один год, до 31 октября 2026 года. Нынешний автономный перечень касается 15 человек и 7 групп 

- говорится в сообщении.

Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в ЕС. Кроме того, лицам и организациям ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы.

Напомним

Комитет по иностранным делам Соединенных Штатов Америки поддержал законопроект сенатора Линдси Грэма о признании России государством-спонсором терроризма из-за похищения украинских детей. Законопроект еще должны рассмотреть Палата представителей и Сенат, а затем утвердить президент. Это уже третья попытка Грэма принять такое решение.

Павел Башинский

Новости Мира
Война в Украине
Комитет Сената США по международным отношениям
Совет Европейского Союза
Линдси Грэм
Соединённые Штаты