Сили безпеки Камеруну вбили 48 мирних жителів під час протестів проти результатів виборів - ЗМІ
Київ • УНН
Сили безпеки Камеруну вбили 48 мирних жителів у відповідь на протести проти переобрання президента Пола Бії, найстарішого правителя у світі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані джерел в ООН, передає УНН.
Деталі
Більшість жертв загинули від бойових снарядів, хоча кілька людей померли від ран, отриманих під час побиття кийками та палицями, повідомили два джерела в ООН.
Уряд 92-річного Бії не надав даних про кількість загиблих під час протестів, а речник уряду не відповів на запит про коментарі у вівторок.
Сенатор-республіканець Джим Ріш з Айдахо, голова Комітету Сенату США з міжнародних відносин, у вівторок звинуватив уряд Бії в інсценуванні "фіктивного" переобрання, переслідуванні своїх політичних опонентів та незаконному затриманні американських громадян, зокрема деяких з Айдахо.
Він не уточнив, кого саме він мав на увазі.
"Камерун не є партнером США та створює економічні та безпекові ризики для американського народу. Настав час переглянути ці відносини, перш ніж удар погіршиться", – сказав Ріш в ефірі X.
Додамо
Минулого тижня Бія був названий переможцем виборів з комфортним відривом, отримавши 53,66% голосів проти 35,19% за лідера опозиції Іссу Чірому Бакарі, колишнього речника уряду, який пішов у відставку зі своєї міністерської посади в червні.
Чірома оголосив себе переможцем невдовзі після виборів 12 жовтня, і протести спалахнули в різних місцях, оскільки попередні результати показали, що Бія, який перебуває при владі з 1982 року, отримає восьмий термін.
Група громадянського суспільства під назвою "Встаньте за Камерун" заявила минулого тижня, що щонайменше 23 людини загинули в результаті розгону протестувальників силами безпеки.
Майже половина смертей, зареєстрованих ООН, сталася в Прибережному регіоні Камеруну, який включає портове місто Дуала, де минулого тижня протести, пов'язані з виборами, були найінтенсивнішими.
Згідно з даними ООН, у Дуалі також загинули троє жандармів.
У Північному регіоні, столицею якого є Гаруа, рідне місто Чіроми, було зареєстровано 10 смертей.
Видання додає, що цього тижня протести значно вщухли. Чірома закликав до триденного загальнонаціонального карантину, починаючи з понеділка, закликаючи прихильників призупинити діяльність та залишатися вдома, щоб висловити незгоду з результатами виборів.