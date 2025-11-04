Сили безпеки Камеруну вбили 48 мирних жителів під час протестів проти результатів виборів - ЗМІ

Сили безпеки Камеруну вбили 48 мирних жителів у відповідь на протести проти переобрання президента Пола Бії, найстарішого правителя у світі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані джерел в ООН, передає УНН.

Деталі

Більшість жертв загинули від бойових снарядів, хоча кілька людей померли від ран, отриманих під час побиття кийками та палицями, повідомили два джерела в ООН.

Уряд 92-річного Бії не надав даних про кількість загиблих під час протестів, а речник уряду не відповів на запит про коментарі у вівторок.

Сенатор-республіканець Джим Ріш з Айдахо, голова Комітету Сенату США з міжнародних відносин, у вівторок звинуватив уряд Бії в інсценуванні "фіктивного" переобрання, переслідуванні своїх політичних опонентів та незаконному затриманні американських громадян, зокрема деяких з Айдахо.

Він не уточнив, кого саме він мав на увазі.

"Камерун не є партнером США та створює економічні та безпекові ризики для американського народу. Настав час переглянути ці відносини, перш ніж удар погіршиться", – сказав Ріш в ефірі X.

Додамо

Минулого тижня Бія був названий переможцем виборів з комфортним відривом, отримавши 53,66% голосів проти 35,19% за лідера опозиції Іссу Чірому Бакарі, колишнього речника уряду, який пішов у відставку зі своєї міністерської посади в червні.

Чірома оголосив себе переможцем невдовзі після виборів 12 жовтня, і протести спалахнули в різних місцях, оскільки попередні результати показали, що Бія, який перебуває при владі з 1982 року, отримає восьмий термін.

Група громадянського суспільства під назвою "Встаньте за Камерун" заявила минулого тижня, що щонайменше 23 людини загинули в результаті розгону протестувальників силами безпеки.

Майже половина смертей, зареєстрованих ООН, сталася в Прибережному регіоні Камеруну, який включає портове місто Дуала, де минулого тижня протести, пов'язані з виборами, були найінтенсивнішими.

Згідно з даними ООН, у Дуалі також загинули троє жандармів.

У Північному регіоні, столицею якого є Гаруа, рідне місто Чіроми, було зареєстровано 10 смертей.

Видання додає, що цього тижня протести значно вщухли. Чірома закликав до триденного загальнонаціонального карантину, починаючи з понеділка, закликаючи прихильників призупинити діяльність та залишатися вдома, щоб висловити незгоду з результатами виборів.