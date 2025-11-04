Сили безпеки Камеруну вбили 48 мирних жителів під час протестів проти результатів виборів - ЗМІ

ukenru
18:53 • 3166 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
18:07 • 10676 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
17:53 • 12696 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
17:22 • 13421 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
15:06 • 17036 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
14:17 • 31005 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 29206 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
4 листопада, 12:32 • 18634 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 17923 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15271 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Скандал навколо центру на ДВРЗ у Києві: військових перевели за межі столиці - нардепPhoto4 листопада, 10:24 • 17043 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 27447 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 25451 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю16:38 • 9994 перегляди
Ватикан офіційно заявив: світ врятував Ісус, а не Діва Марія – новий декрет Папи Римського18:09 • 9206 перегляди
Публікації
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
14:17 • 31005 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 25842 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
13:39 • 29206 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 51439 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 48795 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джером Пауелл
Андрій Єрмак
Папа Франциск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Донецька область
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю16:38 • 10299 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 27764 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 36343 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 31916 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 35959 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times
Північний потік

Сили безпеки Камеруну вбили 48 мирних жителів під час протестів проти результатів виборів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Сили безпеки Камеруну вбили 48 мирних жителів у відповідь на протести проти переобрання президента Пола Бії, найстарішого правителя у світі. Більшість жертв загинули від бойових снарядів, хоча кілька людей померли від ран, отриманих під час побиття кийками та палицями.

Сили безпеки Камеруну вбили 48 мирних жителів під час протестів проти результатів виборів - ЗМІ

Сили безпеки Камеруну вбили 48 мирних жителів у відповідь на протести проти переобрання президента Пола Бії, найстарішого правителя у світі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані джерел в ООН, передає УНН.

Деталі

Більшість жертв загинули від бойових снарядів, хоча кілька людей померли від ран, отриманих під час побиття кийками та палицями, повідомили два джерела в ООН.

Уряд 92-річного Бії не надав даних про кількість загиблих під час протестів, а речник уряду не відповів на запит про коментарі у вівторок.

Сенатор-республіканець Джим Ріш з Айдахо, голова Комітету Сенату США з міжнародних відносин, у вівторок звинуватив уряд Бії в інсценуванні "фіктивного" переобрання, переслідуванні своїх політичних опонентів та незаконному затриманні американських громадян, зокрема деяких з Айдахо.

Він не уточнив, кого саме він мав на увазі.

"Камерун не є партнером США та створює економічні та безпекові ризики для американського народу. Настав час переглянути ці відносини, перш ніж удар погіршиться", – сказав Ріш в ефірі X.

Бія переобраний президентом Камеруну: восьмий термін 92-річного лідера викликав хвилю протестів – Reuters27.10.25, 15:37 • 3326 переглядiв

Додамо

Минулого тижня Бія був названий переможцем виборів з комфортним відривом, отримавши 53,66% голосів проти 35,19% за лідера опозиції Іссу Чірому Бакарі, колишнього речника уряду, який пішов у відставку зі своєї міністерської посади в червні.

Чірома оголосив себе переможцем невдовзі після виборів 12 жовтня, і протести спалахнули в різних місцях, оскільки попередні результати показали, що Бія, який перебуває при владі з 1982 року, отримає восьмий термін.

Група громадянського суспільства під назвою "Встаньте за Камерун" заявила минулого тижня, що щонайменше 23 людини загинули в результаті розгону протестувальників силами безпеки.

Майже половина смертей, зареєстрованих ООН, сталася в Прибережному регіоні Камеруну, який включає портове місто Дуала, де минулого тижня протести, пов'язані з виборами, були найінтенсивнішими.

Згідно з даними ООН, у Дуалі також загинули троє жандармів.

У Північному регіоні, столицею якого є Гаруа, рідне місто Чіроми, було зареєстровано 10 смертей.

Видання додає, що цього тижня протести значно вщухли. Чірома закликав до триденного загальнонаціонального карантину, починаючи з понеділка, закликаючи прихильників призупинити діяльність та залишатися вдома, щоб висловити незгоду з результатами виборів.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Санкції
Соціальна мережа
Сутички
Комітет Сенату США у закордонних справах
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Сполучені Штати Америки