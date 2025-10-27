Бія переобраний президентом Камеруну: восьмий термін 92-річного лідера викликав хвилю протестів – Reuters

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Ексклюзив
12:53 • 11085 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
11:47 • 13315 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
10:46 • 20220 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
08:41 • 32390 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
08:31 • 36437 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
07:54 • 35268 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 33482 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 27608 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
26 жовтня, 15:25 • 59096 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 55090 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
1.8м/с
61%
740мм
Популярнi новини
Окупанти планують збудувати нові тюрми на ТОТ Херсонщини для репресій - ЦНС27 жовтня, 03:48 • 45924 перегляди
Українські військові звільнили село Єгорівка на Дніпропетровщині і показали його зачистку від окупантівVideo27 жовтня, 04:17 • 54837 перегляди
Кількість боїв за добу зменшилася майже на третину: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto27 жовтня, 06:18 • 28031 перегляди
Saab планує відкрити в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen - FT27 жовтня, 07:25 • 31690 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку09:22 • 23489 перегляди
Публікації
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo13:30 • 1176 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
12:53 • 11082 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 86888 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 107948 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 124660 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Гаррі, герцог Сассекський
Олена Сосєдка
Меган Маркл
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Франція
Бельгія
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 6916 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto11:25 • 12119 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку09:22 • 23730 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 51933 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 74041 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
Дипломатка

Бія переобраний президентом Камеруну: восьмий термін 92-річного лідера викликав хвилю протестів – Reuters

Київ • УНН

 • 168 перегляди

92-річний президент Камеруну Пол Бія здобув восьмий поспіль термін, набравши 53,66% голосів. Його перемога викликала протести та звинувачення опозиції у порушеннях.

Бія переобраний президентом Камеруну: восьмий термін 92-річного лідера викликав хвилю протестів – Reuters

92-річний президент Камеруну Пол Бія здобув восьмий поспіль термін, отримавши 53,66% голосів, згідно з офіційними результатами виборів. Його перемога вже викликала гостру реакцію опозиції, яка заявляє про масові порушення та власну перемогу, а також повідомляє про зіткнення з силами безпеки. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Після оголошення результатів Конституційною радою ситуація в країні різко загострилася.

Головний опозиційний кандидат Ісса Тчірома Бакарі, колишній речник уряду, повідомив у Facebook, що по його прихильниках у місті Гаруа було відкрито вогонь. Агентство Reuters зазначає, що наразі ці повідомлення не мають незалежного підтвердження, а уряд Камеруну не прокоментував інцидент.

Військовий уряд Буркіна-Фасо заарештував співробітників європейських гуманітарних організацій за "шпигунство"08.10.25, 09:18 • 2849 переглядiв

Минулого тижня в кількох містах країни відбулися сутички між протестувальниками та силами безпеки, після того, як місцеві ЗМІ оприлюднили часткові результати, які передбачали перемогу Біа. Опозиція наполягає, що вибори відбувалися з масовими порушеннями, а влада звинувачення відкидає.

Опозиція консолідується, але режим стоїть міцно

Ісса Тчірома Бакарі, який раніше входив до уряду Біа, цього року оголосив про розрив з режимом і очолив широку коаліцію опозиційних партій та громадських рухів. Його кампанія зібрала значну підтримку, особливо серед молоді та мешканців північних регіонів.

Попри це, вплив Біа залишається потужним: правляча еліта, військові структури та державні ЗМІ залишаються під його контролем.Пол Бія

Пол Бія з дружиною
Пол Бія з дружиною

Офіційне оголошення результатів під головуванням Клемента Атангани, голови Конституційної ради, лише підкріпило переконання критиків, що влада не готова до реальної політичної конкуренції.

Міжнародні спостерігачі закликали до стриманості, однак ризик ескалації насильства залишається високим, особливо на тлі економічних труднощів і напруження у регіонах, що прагнуть більшої автономії.

Довідково

Пол Бія, який керує країною з 1982 року, залишається одним із найдовше правлячих лідерів у світі. У 2008 році він скасував конституційне обмеження на кількість президентських термінів, відкривши собі шлях до подальших переобрань. Новий семирічний мандат може залишити його при владі майже до 100-річного віку, перетворивши Камерун на одну з найтриваліших персоналістських систем у сучасній Африці.

Вибори в Камеруні: найстаріший президент у світі планує і надалі правити, аж до 100 років – Reuters12.10.25, 19:42 • 11709 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Reuters