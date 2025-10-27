Бія переобраний президентом Камеруну: восьмий термін 92-річного лідера викликав хвилю протестів – Reuters
92-річний президент Камеруну Пол Бія здобув восьмий поспіль термін, набравши 53,66% голосів. Його перемога викликала протести та звинувачення опозиції у порушеннях.
92-річний президент Камеруну Пол Бія здобув восьмий поспіль термін, отримавши 53,66% голосів, згідно з офіційними результатами виборів. Його перемога вже викликала гостру реакцію опозиції, яка заявляє про масові порушення та власну перемогу, а також повідомляє про зіткнення з силами безпеки. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.
Деталі
Після оголошення результатів Конституційною радою ситуація в країні різко загострилася.
Головний опозиційний кандидат Ісса Тчірома Бакарі, колишній речник уряду, повідомив у Facebook, що по його прихильниках у місті Гаруа було відкрито вогонь. Агентство Reuters зазначає, що наразі ці повідомлення не мають незалежного підтвердження, а уряд Камеруну не прокоментував інцидент.
Минулого тижня в кількох містах країни відбулися сутички між протестувальниками та силами безпеки, після того, як місцеві ЗМІ оприлюднили часткові результати, які передбачали перемогу Біа. Опозиція наполягає, що вибори відбувалися з масовими порушеннями, а влада звинувачення відкидає.
Опозиція консолідується, але режим стоїть міцно
Ісса Тчірома Бакарі, який раніше входив до уряду Біа, цього року оголосив про розрив з режимом і очолив широку коаліцію опозиційних партій та громадських рухів. Його кампанія зібрала значну підтримку, особливо серед молоді та мешканців північних регіонів.
Попри це, вплив Біа залишається потужним: правляча еліта, військові структури та державні ЗМІ залишаються під його контролем.Пол Бія
Офіційне оголошення результатів під головуванням Клемента Атангани, голови Конституційної ради, лише підкріпило переконання критиків, що влада не готова до реальної політичної конкуренції.
Міжнародні спостерігачі закликали до стриманості, однак ризик ескалації насильства залишається високим, особливо на тлі економічних труднощів і напруження у регіонах, що прагнуть більшої автономії.
Довідково
Пол Бія, який керує країною з 1982 року, залишається одним із найдовше правлячих лідерів у світі. У 2008 році він скасував конституційне обмеження на кількість президентських термінів, відкривши собі шлях до подальших переобрань. Новий семирічний мандат може залишити його при владі майже до 100-річного віку, перетворивши Камерун на одну з найтриваліших персоналістських систем у сучасній Африці.
